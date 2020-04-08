「韓國瑜開始耍賴！」罷免案遭反制　台灣基進黨笑了：回歸市政都是假的

▲韓國瑜出招反制罷免案。（資料照／記者翁進忠攝）

記者許力方／綜合報導

罷韓團體7日宣布第二階段連署37萬7662分審查過關，高雄市長韓國瑜為反制罷免案，當晚隨即宣布，將委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元等人，8日上午北上高等法院遞交停止執行聲請狀，強調連署是偷跑且違反選罷法。台灣基進黨痛斥，韓國瑜「靠著全黨救一人在市長職位上賴著不走」，大動作聲請停止罷免，證明了口口聲聲回歸市政、專心防疫都是假的。

王淺秋7日晚間接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，罷免案在韓國瑜就任高雄市長未滿一年時就開始連署，當時有七千多份，雖然中選會那時候宣布是合法，但偷跑的狀況，已經違反選罷法，在律師建議韓國瑜提起訴願後，韓陣營決定遞狀聲請停止這次違法的投票。

韓市府表示，8日上午10時30分正式向台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，除了王淺秋會到場外，委任律師、國民黨考紀會主委葉慶元也會一同現身。

▲罷韓團體宣布第二階段罷免過關。（資料照／記者洪正達、周宸亘攝）



韓國瑜大動作反制罷免，台灣基進黨火速回應，二階段罷免案剛通過不到半天，韓就馬上釋出消息要遞行政訴訟，聲請停止罷韓案投票，而從國民黨高雄市議會黨團上個月的記者會，到4月7日早上，國民黨立法院黨團的記者會，全部都在質疑罷免一階段是「提早連署」於法不合，「靠著全黨救一人在市長職位上賴著不走的韓國瑜，也終於有了動作。」



台灣基進黨認為，韓國瑜大動作聲請停止罷免，證明了他口口聲聲回歸市政、專心防疫都是假的。事實上，韓國瑜這段時間最專注的，就是跟黨中央、律師商討如何翻盤自己在罷免案的劣勢，尤其看到王淺秋在此刻重新浮出檯面時，「我們真的笑了！韓市長是要提醒市民，過去一年多來這位前新聞局長是如何護航韓國瑜的荒謬施政嗎？」



基進黨直指，韓國瑜提出行政訴訟，根本就是打臉自己旗下的選委會，選委會才剛宣布二階段過關，韓國瑜馬上就在隔天提行政訴訟想耍賴，如果罷免案有法律問題，高雄市選委會早該宣布停止查核。如今選委會說通過，韓市府卻說沒過，更加顯示市長就是打算翻臉不認帳，「惡意打壓無效開始準備耍賴」。



罷免案分為一階提議跟二階連署，提議沒有規定簽署期限，只要超過2019年12月25日，即可由領銜人檢附罷免提議書、罷免理由書及提議人名冊提議，二階段連署才有明確的連署起算日，以及60天的連署期限。基進黨痛斥，國民黨用二階段的規則質疑第一階段，「若不是真的愚蠢至極，就是為了保韓惡意扭曲法律。」