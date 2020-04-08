南北戰線齊發！台北遞狀停止罷韓　國民黨團高雄告發罷韓團體及李進勇

▲國民黨市議會黨團議員陳麗娜及陳美雅按鈴告發罷韓四君子及李進勇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓第二階連署審查7日宣布過關，高雄市長韓國瑜8日宣布委任律師在台北聲請停止執行罷免投票。國民黨高雄市議員陳麗娜、陳美雅同天下午也偕同律師至高雄地檢署按鈴告發罷韓團體4人跟中選會主委李進勇，分別涉嫌一階連署偽造及違反選罷法意圖使罷免人罷免案通過。

▲國民黨市議會黨團議員陳麗娜及陳美雅按鈴告發罷韓四君子及李進勇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨市議會黨團議員陳麗娜及陳美雅，於8日下午前往高雄地檢署，與韓國瑜市長委任的林石猛律師按鈴告發中選會主委李進勇違反選罷法，而尹立、陳冠榮、張博洋、李佾潔，涉偽造文書。

國民黨黨團議員指出，罷免是必須予以尊重的人民權力，犯罪則是不能容忍的違法行為。罷韓團體的第一階段連署不但偷跑，其中更有65份被市選委會查對出有偽造情事，然而中選會主委李進勇明知有違法之事卻未依法告發，不但有包庇之嫌，更違反選罷法104條「意圖使被罷免人罷免案通過」規定。此外，一階有3千多份都蓋戳章，有726份是同筆跡，李進勇卻離譜全部認定可以。黨團支持韓國瑜市長對李進勇的告訴，也認為李進勇既違法、更行政不中立，情節嚴重，必須立刻辭職、迴避罷免案。

而針對罷韓四君子尹立、陳冠榮、張博洋、李佾潔，一階連署書被查對出有65份是本人未簽、他人偽簽。是為罷免不惜違法的行為不能被社會容忍，因此韓國瑜市長告四人涉嫌偽造文書。

被告之一的台灣基進新聞部副主任張博洋則表示，欲加之罪何患無詞。他認為：「二階過關隔天，韓陣營北淺秋、南麗娜，兩地同步大搞訴訟，顯然就是計劃許久的奧步，罷韓團體就是手無寸鐵的市民，對上有整個市府機器、中國國民黨背後撐腰的韓國瑜，唯有市民與罷韓團體團結一心，才能抵禦鋪天蓋地的抹黑」。罷免案一階段連署書送件後，從未收到中選會判定偽造的消息，不清楚陳麗娜的「65份偽造」資訊從何而來。