　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼0620香港總商會拜訪韓國瑜市長。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對罷韓連署二階段過關，高雄市長韓國瑜陣營決定正面迎戰，並定調為民進黨控制的中選會違法掩護非法的罷免提案，希望透過訴諸司法途徑反制奧步。根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新訊息指出，韓陣營在8日上午透過代理人正式向台北高等行政法院遞交行政訴訟停止執行聲請的行動，主要有五點理由，除了連署偷跑外，中選會明知違法還予以受理，已失去中立立場，和陳菊市府主導的罷免提案人一搭一唱，要沒收2018高雄市長敗選的結果。

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份。高雄市選委會主委陳雄文表示，罷韓連署人數合計40萬6880人，不符合規定人數合計2萬9218人，符合規定人數合計37萬7662人，其中，被認定疑似偽造有2271份，其中有11份連署書因查詢確認單確認非本人確定剃除，預定最快8日就會將連署人名冊送中央選委會。接下來的程序，依法只要中選會開會認定連署人數符合規定，就可宣告罷免案成立，需在20至60日內舉行投票，時間約落在6月6日或6月13日。

為了反制即將到來的罷免公投，韓國瑜決定打行政訴訟，第一步先委由前高雄市新聞局長王淺秋、國民黨考紀會主委、律師葉慶元在8日上午10時30分前往台北高等行政法院，遞交行政訴訟停止執行聲請狀。

據透露，韓國瑜決定採取行政訴訟反制罷韓公投的理由，對外的訴求主要有五點，第一、罷免行動是由綠營人士發起，罷免行動的核心人物是前高雄市長陳菊任內的前文化局長尹立與市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性。

其次，罷免的宣傳活動在韓國瑜任職未滿一年時，即開始進行宣傳，以及罷免提案書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定。第三、罷免方在去年12月25日（就職週年）當天，即已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都是違法在一年內簽署完成，全部均應屬無效提案。

第四、中選會收到罷免方的提案，明知罷免方違法偷跑，竟違法予以受理，明顯已經失去中立立場，跟主導的罷免提案人一搭一唱，要沒收2018高雄市長敗選的結果。

最後，罷免提案人數為29,900人，但其中有1,348份提案書不符規定，另有7,143份罷免提案書明確記載是在去年12月25日之前簽署，本應依法予以剔除，故合法提案書僅有21,417份，不足法定門檻（22,814人），但中選會蠻橫違法解釋，掩護罷免方的違法提案，才跨過罷免提案門檻，更顯見這次的罷免，根本就是民進黨政府的違法奧步。

ET快訊
網紅因「南港小模命案」事業一夕停擺　3年後現況曝！直播慘遭獵
韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗
「新冠病毒快篩試劑」公布！國衛院：像驗孕棒一樣簡易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／「賞櫻直擊」日本緊急狀態爆逃離潮？

防疫第一線　侯友宜籲中央應發放「警察加勤津貼」

防「台版N號房」　洪孟楷提案修法：「竊錄者」加重處7年以上有期徒刑

喊話中央一次買28片口罩　柯文哲酸：假日我就不呼吸了？

美軍近期第5度接近我國空域　RC-135U電偵機通過巴士海峽

杜絕「台灣N號房」！尤美女提2個關鍵：若懂尊重怎忍心看人被凌虐

陸軍航特部爆組老鼠會吸金600萬　嚴德發：沒有黑幫介入問題

空軍新竹基地跑道維修　嚴德發：北部空防戰力不受影響

讓校園更淨化　中市府修法禁止外借政治和宗教活動

二階才剛過…韓國瑜出招「聲請停止罷免」　罷韓團體怒：賭博輸了就翻桌

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

雲端最前線／「賞櫻直擊」日本緊急狀態爆逃離潮？

防疫第一線　侯友宜籲中央應發放「警察加勤津貼」

防「台版N號房」　洪孟楷提案修法：「竊錄者」加重處7年以上有期徒刑

喊話中央一次買28片口罩　柯文哲酸：假日我就不呼吸了？

美軍近期第5度接近我國空域　RC-135U電偵機通過巴士海峽

杜絕「台灣N號房」！尤美女提2個關鍵：若懂尊重怎忍心看人被凌虐

陸軍航特部爆組老鼠會吸金600萬　嚴德發：沒有黑幫介入問題

空軍新竹基地跑道維修　嚴德發：北部空防戰力不受影響

讓校園更淨化　中市府修法禁止外借政治和宗教活動

二階才剛過…韓國瑜出招「聲請停止罷免」　罷韓團體怒：賭博輸了就翻桌

新機瀏海要動刀了！4款新iPhone規格、售價曝光

雲端最前線／「賞櫻直擊」日本緊急狀態爆逃離潮？

亞股早盤顯疲態！漲跌互見　僅台股呈現抗跌走勢

防疫第一線　侯友宜籲中央應發放「警察加勤津貼」

【健康小學堂】魏宗德／疫情肆虐　B群是防疫護體之寶

四處激戰人夫！檳榔妹嗆正宮「床上不行」：他說很鬆沒感覺…跩喊：要教妳嗎？

韓國瑜遞狀聲請停止罷免案　高市府深夜回應：避免行政權獨大

防疫當前！網路替代馬路，山區警員主管會報　進化為視訊會議

教育部禁用zoom　葉丙成痛批：一紙公文讓老師一個月努力歸零

全裸DIY19秒影片網路瘋傳　「天菜排長」回應了

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

韓國瑜開始耍賴反制罷免　基進黨笑了

反制罷韓　韓國瑜8日北上遞狀

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

陳時中講義氣　黃光芹：兩件事不該扛

醫：不要只會線性思考

「草包+小三事件」韓國瑜開吉　楊秋興出庭應訊

視訊系統有漏洞　唐鳳推薦這三款

蔡英文聲援日本　台日攜手合作克服困難

控罷韓「偷跑」　高市府提訴訟：捍衛民主最負責任行為

北市公有市場9日全面戴口罩

快訊／高雄市議會定期大會宣布延會！

罷韓二階過關！連署共37萬7662份

二階剛過韓國瑜聲請停止罷免　罷韓團體怒

更多熱門

相關新聞

二階剛過韓國瑜聲請停止罷免　罷韓團體怒

二階剛過韓國瑜聲請停止罷免　罷韓團體怒

高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份，就在當天晚上隨即宣布，高雄市長韓國瑜將委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元等人，8日上午北上高等法院遞交停止執行聲請狀。罷韓團體8日也出面回應，認為很明顯就是賭博輸就翻桌，沒有民主精神。

反罷韓今遞狀　高市府深夜回應：避免行政權獨大

反罷韓今遞狀　高市府深夜回應：避免行政權獨大

控罷韓「偷跑」　高市府提訴訟：捍衛民主最負責任行為

控罷韓「偷跑」　高市府提訴訟：捍衛民主最負責任行為

韓國瑜開始耍賴反制罷免　基進黨笑了

韓國瑜開始耍賴反制罷免　基進黨笑了

女議員涉詐領400萬　檢聲押禁見

女議員涉詐領400萬　檢聲押禁見

關鍵字：

韓國瑜罷免罷韓公投民進黨

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

韓國瑜開始耍賴反制罷免　基進黨笑了

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面