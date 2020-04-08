韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者羅婉庭／台北報導

針對罷韓連署二階段過關，高雄市長韓國瑜陣營決定正面迎戰，並定調為民進黨控制的中選會違法掩護非法的罷免提案，希望透過訴諸司法途徑反制奧步。根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新訊息指出，韓陣營在8日上午透過代理人正式向台北高等行政法院遞交行政訴訟停止執行聲請的行動，主要有五點理由，除了連署偷跑外，中選會明知違法還予以受理，已失去中立立場，和陳菊市府主導的罷免提案人一搭一唱，要沒收2018高雄市長敗選的結果。

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份。高雄市選委會主委陳雄文表示，罷韓連署人數合計40萬6880人，不符合規定人數合計2萬9218人，符合規定人數合計37萬7662人，其中，被認定疑似偽造有2271份，其中有11份連署書因查詢確認單確認非本人確定剃除，預定最快8日就會將連署人名冊送中央選委會。接下來的程序，依法只要中選會開會認定連署人數符合規定，就可宣告罷免案成立，需在20至60日內舉行投票，時間約落在6月6日或6月13日。

為了反制即將到來的罷免公投，韓國瑜決定打行政訴訟，第一步先委由前高雄市新聞局長王淺秋、國民黨考紀會主委、律師葉慶元在8日上午10時30分前往台北高等行政法院，遞交行政訴訟停止執行聲請狀。

據透露，韓國瑜決定採取行政訴訟反制罷韓公投的理由，對外的訴求主要有五點，第一、罷免行動是由綠營人士發起，罷免行動的核心人物是前高雄市長陳菊任內的前文化局長尹立與市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性。

其次，罷免的宣傳活動在韓國瑜任職未滿一年時，即開始進行宣傳，以及罷免提案書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定。第三、罷免方在去年12月25日（就職週年）當天，即已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都是違法在一年內簽署完成，全部均應屬無效提案。

第四、中選會收到罷免方的提案，明知罷免方違法偷跑，竟違法予以受理，明顯已經失去中立立場，跟主導的罷免提案人一搭一唱，要沒收2018高雄市長敗選的結果。

最後，罷免提案人數為29,900人，但其中有1,348份提案書不符規定，另有7,143份罷免提案書明確記載是在去年12月25日之前簽署，本應依法予以剔除，故合法提案書僅有21,417份，不足法定門檻（22,814人），但中選會蠻橫違法解釋，掩護罷免方的違法提案，才跨過罷免提案門檻，更顯見這次的罷免，根本就是民進黨政府的違法奧步。