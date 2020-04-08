王淺秋回來了！新職「韓國瑜市政顧問」 224名顧問團中還有這些人…





▲王淺秋。（圖／記者張一中攝）

政治中心／台北報導

前高雄市新聞局長王淺秋8日與律師葉慶元前往台北高等行政法院，遞狀聲請停止罷免高雄市長韓國瑜的投票，讓王淺秋現任職務備受外界熱議，而當時她自己則強調，不會回高市府。但從高雄市府網頁中可發現，王淺秋目前是無給職的市政顧問，其他還包括前台北縣長周錫瑋、前衛生署長楊志良等人，部分成員是去年在總統大選中協助韓國瑜的人。

王淺秋在2020總統大選期間，為了高雄市長韓國瑜辭去在市府職位，擔任起競辦發言人；在韓國瑜輸掉總統大選後，王淺秋一行人的動向備受討論。

▲葉慶元、王淺秋呈遞行政訴訟停止執行聲請狀。（圖／記者張一中攝）

面對罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份。王淺秋、律師葉慶元趕在7日晚間發布採訪通知，提及8日上午10時30分要向台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀。

到了8日上午，王淺秋與葉慶元出現在台北高等行政法院。王淺秋強調，罷免行動是由綠營人士發起，罷免行動的核心人物是陳菊市府的前文化局局長尹立，尹立以及陳菊市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性可言。

王淺秋指出，罷免的宣傳活動在韓國瑜任職未滿一年時，即開始進行宣傳，以及罷免提案書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定。

面對王淺秋又出現在螢光幕前，PTT鄉民開始好奇「王淺秋又回歸了」、「又出來了」、「淺秋怎麼又跑出來？」也有網友PO文詢問，王淺秋是用什麼身分在幫韓國瑜？

據高雄市府網頁的市政顧問名冊顯示，最後更新時間為2020年4月8日，上面寫有「王淺秋」等人，若該「王淺秋」不是同名同姓的他人，就代表曾經在1月14日說出「目前沒有考慮回到高雄市政府」、「先去西班牙度假一陣子再說」的王淺秋，其實已經回到高雄市政府了。

在這份224名市政顧問的名冊中，也可以發現韓國瑜老師蘇起、周錫瑋、楊志良等人的身影，還有一些在去年總統大選中，協助韓國瑜的地方或中央人士。

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