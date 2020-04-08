現在防疫防汛最重要　李四川談罷韓：依法辦理，交給市民決定！

▲高雄市副市長李四川 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份，就在當天晚上高雄市長韓國瑜隨即宣布委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元等人，8日至高等法院遞交停止執行聲請狀，宣布正面迎戰。高雄市副市長李四川也首度回應：「市府目前最重要防疫，對於政治依法辦理，也交給高雄市民做決定。」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份。高雄市選委會主委陳雄文表示，罷韓連署人數合計40萬6880人，不符合規定人數合計2萬9218人，符合規定人數合計37萬7662人。其中，被認定疑似偽造有2271份，其中有11份連署書因查詢確認單確認非本人確定剃除，預定最快8日就會將連署人名冊送中央選委會，投票時間約落在6月6日或6月13日。

二階通過後，韓國瑜決定採取聲請停止罷免公投，宣布正面迎戰，副市長李四川也首度回應，「市府目前最重要防疫，包含新冠肺炎、登革熱，尤其防汛期將至，防疫防汛確保市民財產安全，對於政治依法辦理，也交給高雄市民做決定。」

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