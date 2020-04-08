快訊／葉慶元：中選會與罷韓團體「上下交相賊」　罷免法當惡鬥工具





▲王淺秋、葉慶元呈遞行政訴訟停止執行聲請狀。（圖／記者張一中攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前高雄市新聞局長王淺秋和律師葉慶元8日上午赴台北高等行政法院遞行政訴訟停止執行聲請狀。葉慶元表示，當初立法院將選罷法75條中的「6個月」延長成1年，就是為了避免派系鬥爭，但今天的罷韓案就是政治惡鬥最惡劣的產物，希望法院能夠制止中選會及具有政治色彩的公民團體「上下交相賊」的行為，將選罷法拿來當互鬥的工具。

葉慶元表示，韓國瑜昨天已經向中選會提出訴願及停止執行聲請，今天進一步想高等法院提出停止執行。公民團體在罷免案第一階段中的提議過程就有違法的情形，韓國瑜一上任後民進黨就不斷以公民團體的身份進行罷免活動，在We care網站於七月就開始遊說、聚會，且提出罷免提議書，去年12月25日前他們就已經將全部提議書分類、裝箱結束，26日一早就送進中選會，代表所有提案書都是在一年內偷跑的，自己違法怕被法官抓。

葉慶元說，公民團體遞交的2萬9千多份連署書中，有7千多份聯署書上的日期就明寫著是在就任一年內所簽署，屬於無效件，但中選會可能基於政黨立場而做出違法的決定，將不合格的連署書全數納入，事情的對錯不應由行政機關來判斷，因此爭議結束前暫停進行，先交給法院裁決。

葉慶元表示，為何要有一年的禁止罷免時間法律？就地方制度法下，首長就任後一年的預算都是由前任市長編列，因此市長的政績要在一年後才逐漸展現，並編列自己的預算。

葉更指出，罷韓團體在韓國瑜剛上任就開始連署罷免，「是因為討厭這個市長，還是因為自己擔任前朝的政務官，怕自己的污穢被挖出來，或是因為有政黨色彩而去罷免？」

葉慶元表示，罷免案在憲法上的目的是為了把做得不好的公職人員罷免，而不是允許派系惡鬥，立法院當初修改選罷法75條，將6個月延長成1年，就是為了避免派系鬥爭，今天針對韓國瑜的罷免案就是政治惡鬥最惡劣的產物，派系將選罷法拿來當互鬥的工具。希望法院能夠制止中選會及具有政治色彩的公民團體「上下交相賊」的行為，進行違法的罷免行動。

王淺秋表示，罷免行動是由綠營人士發起，罷免行動的核心人物是陳菊市府的前文化局局長尹立，尹立以及陳菊市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性可言。