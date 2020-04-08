二階才剛過…韓國瑜出招「聲請停止罷免」　罷韓團體怒：賭博輸了就翻桌

▲罷韓團體回應韓國瑜遞交停止執行聲請狀 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市選委會7日宣布罷韓二階連署通過，有效的連署是37萬7662份，就在當天晚上隨即宣布，高雄市長韓國瑜將委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元等人，8日上午北上高等法院遞交停止執行聲請狀。罷韓團體8日也出面回應，認為很明顯就是賭博輸就翻桌，沒有民主精神。

對於罷韓公投有可能在6月份舉行，韓陣營認為罷免案在韓國瑜就任高雄市長未滿一年時就開始連署，雖然中選會那時候宣布是合法，但偷跑的狀況，已經違反選罷法，在律師建議韓國瑜提起訴願後，韓陣營決定遞狀聲請停止這次違法的投票。

由於高雄市選委會估計，罷免投票日預計在6月6日或6月13日，雖結果有待中選會宣布，此案已創下地方自治史上直轄市長面臨被罷免首例，罷韓團體才剛迎接第二階段通過的訊息，當天韓國瑜就認為罷韓連署第一階段偷跑，委任律師遞狀聲請停止執行罷免案，也更增添罷韓案的變數。

▲罷韓團體回應韓國瑜遞交停止執行聲請狀 。（圖／記者洪靖宜攝）

Wecare高雄發起人尹立指出：「前一天經過韓國瑜選委會通過的有近38萬份連署書，但同天韓國瑜晚上就委託律師到行政法院提緊急處分，相信很快就會準或駁回，就算駁回韓國瑜也會提行政訴訟，很明顯就是賭博輸就翻桌，沒有民主精神，很荒謬的行為，針對一階時間點的問題，成案就應該提了，表示沒招能反駁高雄民意的展現，往前來找碴。」

尹立拿出公職人員罷免提議書，表示只要在任期期間都能提出提議，是滿一年才能罷免，更酸韓國瑜26年前被罷免也是這一份，他說：「第一階中選會也表示合法，時間或是份數以及法律角度，二階都過了，怎麼會在這時間提這東西，擺明就是要拖，對韓國瑜提出嚴厲譴責。」，且第一階段只要2萬多份，二階平均一天就有2萬多份，一天就能達到一階連署份數。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋也說：「鄭照新發聲明說是捍衛民主，是作為韓國瑜打手最稱職的舉動，二階通過當天馬上發布說要遞交停止執行聲請狀，當初不把罷韓當一回事，市府狗急跳牆後又急病亂投醫，現在韓國瑜走到這裡，有賴於兩位反助選大將王淺秋和潘恒旭，二階段把前新聞局長王淺秋找來反罷免操盤手，是不明智的舉動，通過第二階還計較第一階段，非常沒有民主素養。第一階段是提議，第二階段連署，第二階段才有規定時間，這不是國民黨愚蠢就是故意曲解法令。」

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