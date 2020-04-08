「58萬同意票」罷韓就過關！中選會4 /17決定公投是否成案





▲高雄市長韓國瑜面臨「罷韓」危機。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

罷韓二階通過後，高雄市長韓國瑜卻稱「連署偷跑」，8日委任前高市新聞局長王淺秋偕同律師，至高等行政法院遞狀聲請停止罷韓投票。中選會8日表示，預計17日召開委員會議審議，若成案，預計6月下旬就可以投票。依據2018年市長選舉結果，這次只要有58萬高雄市民針對罷韓案投下「同意票」，韓國瑜就會成為首個被罷免成功的市長。

高雄市選舉委員會審查通過罷免韓國瑜的二階連署書，連署書剔除重複或資料不全者，有效份數為37萬7662份，遠超過門檻22萬8134份。根據2018年高雄市長選舉公民人數229萬人計算，只要超過57.8萬高雄市民針對罷韓案投下同意票，韓國瑜就會被罷免。

中選會8日指出，等到收到高雄市選委會函送結果後，預計17日召開委員會議審議，若罷韓確定成案，將會在公告後2個月內舉行投票。時間推估上，罷韓案最可能的投票時間預計在6月下旬登場。

韓國瑜曾在去年7月時表示，「若市民覺得我做不好，我自己簽連署罷免自己」。不過，面對罷韓案真的要登場，卻是一反過去態度，8日由前高市新聞局長王淺秋偕同律師，遞狀聲請停止罷韓投票，理由則是認為罷韓案的連署偷跑。

韓國瑜面對罷韓案似乎相當緊張，根據新台灣國策智庫上個月25日公布民調，針對高雄「罷韓」，59.5％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，34.5％將投不同意。即使疫情嚴峻，也預估會有近86萬同意票罷免掉韓國瑜，也就是說，韓國瑜成為史上首位被罷免成功的市長機率相當高。

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