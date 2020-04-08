快訊／韓國瑜罷免案聲請終止　王淺秋：Wecare「博歹筊」賭輸就翻桌

記者羅婉庭／台北報導

前高雄市新聞局長王淺秋和律師葉慶元8日上午赴台北高等行政法院遞行政訴訟停止執行聲請狀。前高雄市新聞局長王淺秋表示，罷韓團體Wecare根本是「博歹筊」，賭輸了就翻桌子

▲ 王淺秋、葉慶元呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

王淺秋表示，以情理法的角度，就「情」來說，根本不讓市府團隊好好做事，韓國瑜市府競競業業的在高雄市府努力，從登革熱、補天坑到防疫工作，其他反對方團體卻不斷扯後腿，用攻擊謾罵的方式，不讓市府團隊好好工作。

王淺秋說，就「理」來說，市府防疫工作如火如荼進行，此時再搞罷免投票，還要從人民納稅錢拿出一億一千萬，政治人物從事個人爭權奪利、派系鬥爭，由高雄市民買單，完全沒有道理。



她說，就「法」的層次來看，一個長期為了政治利益鬥爭的公民團體，就像是「賭輸了翻桌子」，他們才是「博歹筊」，跟中選會一起違法亂紀在先，選罷法寫得這麼清楚「就任一年內不得罷免」，中選會主委是否有自己個人的政治目的跟服務對象，無法依法行政，只好交給法院做出公正、公平的判決，證明台灣是個司法獨立的國家。

王淺秋表示，罷免行動是由綠營人士發起，罷免行動的核心人物是陳菊市府的前文化局局長尹立，尹立以及陳菊市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性可言。

王淺秋指出，罷免的宣傳活動在韓市長任職未滿一年時，即開始進行宣傳，以及罷免提案書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定。



國民黨也指出，罷免方在去年12月25日（就職週年）當天，即已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都是違法在一年內簽署完成，全部均應屬無效提案。中選會收到罷免方的提案，明知罷免方違法偷跑，竟違法予以受理，很明顯已經失去了中立的立場，是和陳菊市府主導的罷免提案人一搭一唱，要沒收2018高雄市長敗選的結果。

罷韓團體在2019年7月8日就使用臉書張貼訊息，指稱罷韓第一階段連署人數已達3萬人，而從2019年7月8日至2019年12月25日要衝到30萬人，提早連署已經違反《公職人員選罷法》第75條之規定。

根據《公職人員選罷法》第75條規定，公職人員未滿一年不得罷免，基於立法精神，罷免連署分為3個階段，分別為提議連署、徵求連署、罷免投票，換句話說，提議連署也等同於進行罷免程序的一環，也規範在「一年內不得罷免」的規範中。