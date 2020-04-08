　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／韓國瑜罷免案聲請終止　王淺秋：Wecare「博歹筊」賭輸就翻桌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

前高雄市新聞局長王淺秋和律師葉慶元8日上午赴台北高等行政法院遞行政訴訟停止執行聲請狀。前高雄市新聞局長王淺秋表示，罷韓團體Wecare根本是「博歹筊」，賭輸了就翻桌子

▲▼ 王淺秋、葉慶元呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

▲ 王淺秋、葉慶元呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

王淺秋表示，以情理法的角度，就「情」來說，根本不讓市府團隊好好做事，韓國瑜市府競競業業的在高雄市府努力，從登革熱、補天坑到防疫工作，其他反對方團體卻不斷扯後腿，用攻擊謾罵的方式，不讓市府團隊好好工作。

王淺秋說，就「理」來說，市府防疫工作如火如荼進行，此時再搞罷免投票，還要從人民納稅錢拿出一億一千萬，政治人物從事個人爭權奪利、派系鬥爭，由高雄市民買單，完全沒有道理。

她說，就「法」的層次來看，一個長期為了政治利益鬥爭的公民團體，就像是「賭輸了翻桌子」，他們才是「博歹筊」，跟中選會一起違法亂紀在先，選罷法寫得這麼清楚「就任一年內不得罷免」，中選會主委是否有自己個人的政治目的跟服務對象，無法依法行政，只好交給法院做出公正、公平的判決，證明台灣是個司法獨立的國家。

王淺秋表示，罷免行動是由綠營人士發起，罷免行動的核心人物是陳菊市府的前文化局局長尹立，尹立以及陳菊市府其他多位官員，任內均涉及弊案，高雄市政府目前正持續調查當中，罷免行動根本就是陳菊市府為了避免被清算的反制行為，毫無正當性可言。

王淺秋指出，罷免的宣傳活動在韓市長任職未滿一年時，即開始進行宣傳，以及罷免提案書的簽署，違反選罷法第75條「就職未滿一年不得罷免」的規定。

國民黨也指出，罷免方在去年12月25日（就職週年）當天，即已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都是違法在一年內簽署完成，全部均應屬無效提案。中選會收到罷免方的提案，明知罷免方違法偷跑，竟違法予以受理，很明顯已經失去了中立的立場，是和陳菊市府主導的罷免提案人一搭一唱，要沒收2018高雄市長敗選的結果。

罷韓團體在2019年7月8日就使用臉書張貼訊息，指稱罷韓第一階段連署人數已達3萬人，而從2019年7月8日至2019年12月25日要衝到30萬人，提早連署已經違反《公職人員選罷法》第75條之規定。

根據《公職人員選罷法》第75條規定，公職人員未滿一年不得罷免，基於立法精神，罷免連署分為3個階段，分別為提議連署、徵求連署、罷免投票，換句話說，提議連署也等同於進行罷免程序的一環，也規範在「一年內不得罷免」的規範中。

ET快訊
iPhone12售價曝光！4款機型規格釋出　瀏海要「動刀」了
女騎士問「工作沒戴口罩？」　加油站工讀生秒回：我確診..下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「蒸口罩」差點燒立院　葉毓蘭糗認「對不起理化老師」

賴清德當阿公！媳婦在美國生男寶寶　蔡英文第一時間祝賀

北市府宣佈：4/9起市政大樓4樓以上不對外開放　「民眾洽公限1-3樓」

快訊／葉慶元：中選會與罷韓團體「上下交相賊」　罷免法當惡鬥工具

南韓N號房嚇壞婦團！藍綠修法嚴懲性侵竊錄　有期徒刑7年起跳、重罰300萬

基進黨批郝柏村「月領21萬退休俸反民主」：難接受這份褒揚令

5大紓困新措施1035億　800萬人補貼薪資每人12萬

韓國瑜出招反罷免　黃捷批「恐怖情人」：垂死掙扎的表現

影／自爆用氣炸鍋「蒸口罩」差點燒了立法院　葉毓蘭回應了

慰勞基層防疫人員　李四川發起「暖心運動」自捐300份早餐

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

「蒸口罩」差點燒立院　葉毓蘭糗認「對不起理化老師」

賴清德當阿公！媳婦在美國生男寶寶　蔡英文第一時間祝賀

北市府宣佈：4/9起市政大樓4樓以上不對外開放　「民眾洽公限1-3樓」

快訊／葉慶元：中選會與罷韓團體「上下交相賊」　罷免法當惡鬥工具

南韓N號房嚇壞婦團！藍綠修法嚴懲性侵竊錄　有期徒刑7年起跳、重罰300萬

基進黨批郝柏村「月領21萬退休俸反民主」：難接受這份褒揚令

5大紓困新措施1035億　800萬人補貼薪資每人12萬

韓國瑜出招反罷免　黃捷批「恐怖情人」：垂死掙扎的表現

影／自爆用氣炸鍋「蒸口罩」差點燒了立法院　葉毓蘭回應了

慰勞基層防疫人員　李四川發起「暖心運動」自捐300份早餐

一年賣出999座101高度！匠土司一週年生日媽祖級女神來祝賀　Fred端出鴨肝牛排寶盒被秒殺

EIA下修油價和產量預期　西德州原油大跌逾10%...今早強勢反彈5%

逃離東京！日本人湧入鄉村恐致疫情擴散　最後3塊「新肺淨土」陷危機

龜山路旁貨車連2天火燒車　男坦承「無聊才縱火」下場慘

15分鐘就能測出新冠病毒　國衛院研發快篩試劑

外遇又丟500萬債務給前妻？　劉至翰動怒揭真相：我欠的是近千萬！

慰勞抗疫老藥師辛勞　黃偉哲親送鮮食打氣！

苦蹲32天！小羅納度繳百萬保釋金　獲暫時自由身

韓國瑜用「三個小動作」反罷免　高雄人怒了！

美容館老闆娘受威脅！咬牙赴約「全家靠這生活」遭強來…噁男喊：不會嫌棄妳

政治熱門新聞

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

韓國瑜開始耍賴反制罷免　基進黨笑了

反制罷韓　韓國瑜8日北上遞狀

陳時中講義氣　黃光芹：兩件事不該扛

醫：不要只會線性思考

「草包+小三事件」韓國瑜開吉　楊秋興出庭應訊

視訊系統有漏洞　唐鳳推薦這三款

蔡英文聲援日本　台日攜手合作克服困難

北市公有市場9日全面戴口罩

控罷韓「偷跑」　高市府提訴訟：捍衛民主最負責任行為

「假日我就不呼吸了？」　柯：應一次買28片

二階剛過韓國瑜聲請停止罷免　罷韓團體怒

快訊／高雄市議會定期大會宣布延會！

更多熱門

相關新聞

韓國瑜用「三個小動作」反罷免

韓國瑜用「三個小動作」反罷免

創下台灣地方自治史紀錄的高雄市長罷免案，在高雄市政府最新的小動作干擾下，再一次引發高雄市民的怒火。韓國瑜為了保住自己的市長寶座，小動作不斷，用破壞的方式來回應高雄人的不滿。這樣的做法，不只是很有國民黨的特色而已，也必然會更加堅定高雄人要驅除害蟲的心。

韓國瑜出招　黃捷批：垂死掙扎的表現

韓國瑜出招　黃捷批：垂死掙扎的表現

李四川談罷韓：依法辦理，交給市民決定！

李四川談罷韓：依法辦理，交給市民決定！

「連假後急診潮」台人輕忽世紀大災難？

「連假後急診潮」台人輕忽世紀大災難？

反罷韓今遞狀　高市府深夜回應：避免行政權獨大

反罷韓今遞狀　高市府深夜回應：避免行政權獨大

關鍵字：

罷免韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面