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罷韓投票不能辦！　張雅琴狂嗆「憑什麼」：Hello你們反應會不會太慢？

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▲▼王淺秋聲請執行停止罷韓投票，張雅琴反酸反應會不會太慢。（圖／翻攝年代新聞）

▲王淺秋聲請執行停止罷韓投票，張雅琴反酸憑什麼？反應會不會太慢。（圖／翻攝年代新聞）

記者蔡文鈴／台北報導

罷韓連署通過第二階段，最快在六月下旬舉行罷免投票，不過「挺韓大將」高雄市府顧問王淺秋8日偕律師赴台北高等行政法院，遞狀聲請停止罷免高雄市長韓國瑜的投票。對此，資深主播張雅琴在新聞節目中批評「憑什麼？」甚至反酸，「反應會不會太慢了？」

對於王淺秋聲請執行停止罷韓投票，張雅琴在《1800年代晚報》中表示「憑什麼？」，「我覺得Hello，你們團隊第二階段都過了，你才說第一階段偷跑，你反應會不會太慢了？」，且高雄市選委會都通過，還想怎樣，現在要終止執行，根本是反民主的做法。

張雅琴說，現在大家都在等待投票結果，一翻兩瞪眼，韓國瑜陣營卻一直說不能投不能投，又要告又要幹嘛的，「我要跟你說，不要以為你用告的就能解決事情，你讓人覺得很倒彈，你只會告而已你還會做什麼事情？」

張雅琴也建議韓國瑜，請讓高雄市民走完民主程序，不要弄到血本無歸，弄到國民黨主席沒人要讓你去選，你已經政治破產了，真的不知道是誰給你的建議。

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