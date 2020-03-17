　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌還原宣告中火條例無效 「減煤600萬噸比馬政府大進步」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌、林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對中火燃煤爭議，行政院長蘇貞昌17日在立法院備詢時指出，在蔡政府上任後，中火減少燃煤六百萬頓，比起馬政府時代大大進步。

台中火力發電廠燃燒生煤爭議，行政院13日發出新聞稿，「台中市生煤管制自治條例」由於牴觸空汙法，已經發函台中市府宣告部分條例無效，中市府則表達不滿要申請釋憲。

蘇貞昌17日接受民進黨立委黃國書質詢時表示，「台中市生煤管制自治條例」三條文失效一事，這件事非常清楚，行政院基於立法院通過的相關法認定部分條例失效，政院依法行政，如果不遵守法律，立院就可以關門了。

蘇貞昌指出，相關決定法、理、情政院都尊重，從法來說，政院是環保署空汙法主管機關，地方自治條例本就不能違反，如有違法，經過中央不斷的公告，台中市府不改，最後中央主管機關要做宣布；理來說，台中市中火發電，蔡政府上任以來，總統重視、政院努力、中火減少燃煤六百萬噸，「比起馬政府時代大大進步」。

蘇貞昌說，連台中市府都五次發新聞稿，說有進步；另外，情來說，一方面台中市一直講空汙要能夠進步，中火也這樣努力、經濟部這樣努力、行政案這樣努力，應該大家合力這方面走，不是一直批評中央，所以於法於理於情政院做法都合理。

蘇貞昌強調，只有為環境更好，沒有政治考量，這是不分黨籍不分藍綠的事情，總不能自己要用電，卻要別人發電給他用。

ET快訊
土耳其團確診3人「返高雄行程曝光」！還好有做這個動作…衛生局
歌仔戲國寶小鳳仙病逝享壽80歲！　楊麗花淚崩：沒見到最後一面
帶團遊西班牙被罵爆　新北女里長認錯回應了
陳時中LINE免費貼圖上架！合體貓爪抓、好想兔共同抗疫
歐洲返台513人有上呼吸道、肺炎症狀！陳時中：未來案例一定會
台大等58校學生照辦「表特IG夜店趴」！　主辦單位回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

胡彥斌x劉惜君《我是不是你最疼愛的人》　改編成「吵架式情歌」質問力度超強！

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

高中職以下6月底前禁出國　邱顯智：法源依據不明確

防堵疫情　國民黨中常委建議中常會開視訊會議

林奕華憂疫情影響36萬學生參與升學考試　籲教育部提出隔離試場計畫

不死心？　吳斯懷預告2個會期後要進入國防委員會

外交部證實：中國大陸利用疫情在北美、各地有「大外宣」作為

新北率先公布線上補課規準「第一次補課就上手！」　最高可折抵實體課50%

林淑芬憂無薪假「通報黑數」：高薪勞工直接領補助、低薪勞工上班才有錢？

「目前12國鎖國」　外交部警告拉美、加勒比海疫情越來越嚴重

環狀線形象廣告「New Taipei，New Life」出爐！金馬新人范少勳擔綱演出

外交部：國人在拉美地區返台受阻　秘魯122人、阿根廷8人

陳斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」　經紀人回應了

蝙蝠帶「千種致命病毒傳給人畜」　學者：應注意未來農牧業損害

受邀到高雄擔任防疫總顧問　楊志良開頭批：禁師生出國根本違憲！

聯合國大推釘釘神器　馬雲笑了！各國學生、上班族「哭給一星」

高中職以下6月底前禁出國　邱顯智：法源依據不明確

假車禍真性侵嫩妹！竟還偷拍壞壞過程　淫狼判刑定讞

永和哥到朋友家…驗證「林口潮濕傳說」！　一看溼度計：真的比較高

服務業住花蓮福容大飯店　2人同行2999起！憑客運車票入住享買一送一

德國確診7272例、17死！基努李維《駭客任務4》臨時宣布「無限期停拍」

每店至少144瓶！愛買開賣「台酒75%防疫酒精」　全門市「2時段」供貨

政治熱門新聞

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

台灣將宣布禁止入境？陳時中回應了

快訊／新北里長團抵達曼谷轉機　路徑涵蓋2三級警示國家　

快訊／侯友宜怒：這種時候還去疫區趴趴走！

名嘴指「大陸抗疫成功」　怒轟：台灣假裝看不到

罷韓連署書高票冠軍在現租處！韓國瑜說謝謝

十面埋伏！綠委建議：入境不分國籍一律隔離14天

陳時中：未來案例一定會持續增加

摩洛哥5團、秘魯40人回台受阻　外交部緊急協調航空公司返國班機

帶團遊西班牙遭批　新北女里長認錯：很抱歉造成軒然大波

陳其邁千字解析口罩實名制流行病學

更多熱門

相關新聞

陸官方禁食野味　華農兄弟轉行挖竹筍

陸官方禁食野味　華農兄弟轉行挖竹筍

新冠肺炎疫情爆發後，大陸全國人大常委會發布禁食野生動物等決定，在網路上以拍攝烹食竹鼠影片聞名的「華農兄弟」，也暫停了全部有關竹鼠的影片，改成拍攝挖竹筍、摘野果了。

洋基解散春訓要眾將回家

洋基解散春訓要眾將回家

高中以下禁出國「明知故犯嚴格執行」！公務員採「規勸」方式

高中以下禁出國「明知故犯嚴格執行」！公務員採「規勸」方式

南港藥師遭逼下跪磕頭疑雲　監視器有畫面沒聲音

南港藥師遭逼下跪磕頭疑雲　監視器有畫面沒聲音

邁阿密經文處長讚台灣防疫　催WHO盡快接納

邁阿密經文處長讚台灣防疫　催WHO盡快接納

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德外交部歐江安

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

17例全部境外移入　台人打壞好牌

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

即／大馬宣布鎖國　關閉大多設施

更多

最夯影音

更多
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面