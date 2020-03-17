蘇貞昌還原宣告中火條例無效 「減煤600萬噸比馬政府大進步」





▲蘇貞昌、林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對中火燃煤爭議，行政院長蘇貞昌17日在立法院備詢時指出，在蔡政府上任後，中火減少燃煤六百萬頓，比起馬政府時代大大進步。

台中火力發電廠燃燒生煤爭議，行政院13日發出新聞稿，「台中市生煤管制自治條例」由於牴觸空汙法，已經發函台中市府宣告部分條例無效，中市府則表達不滿要申請釋憲。

蘇貞昌17日接受民進黨立委黃國書質詢時表示，「台中市生煤管制自治條例」三條文失效一事，這件事非常清楚，行政院基於立法院通過的相關法認定部分條例失效，政院依法行政，如果不遵守法律，立院就可以關門了。

蘇貞昌指出，相關決定法、理、情政院都尊重，從法來說，政院是環保署空汙法主管機關，地方自治條例本就不能違反，如有違法，經過中央不斷的公告，台中市府不改，最後中央主管機關要做宣布；理來說，台中市中火發電，蔡政府上任以來，總統重視、政院努力、中火減少燃煤六百萬噸，「比起馬政府時代大大進步」。

蘇貞昌說，連台中市府都五次發新聞稿，說有進步；另外，情來說，一方面台中市一直講空汙要能夠進步，中火也這樣努力、經濟部這樣努力、行政案這樣努力，應該大家合力這方面走，不是一直批評中央，所以於法於理於情政院做法都合理。

蘇貞昌強調，只有為環境更好，沒有政治考量，這是不分黨籍不分藍綠的事情，總不能自己要用電，卻要別人發電給他用。