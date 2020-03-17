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陸官方禁食野味　華農兄弟「不敢動竹鼠」轉行挖竹筍

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▲華農兄弟把「中暑」的竹鼠烤來吃。

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，大陸全國人大常委會發布禁食野生動物等決定，在網路上以拍攝烹食竹鼠影片聞名的「華農兄弟」，也暫停了全部有關竹鼠的影片，改成拍攝挖竹筍、摘野果了。

「華農兄弟」2018年以「吃竹鼠的100種理由」影片在網路上爆紅，特色是在介紹養殖竹鼠的方式，表演烹飪、食用竹鼠的過程，並會在宰殺竹鼠之前，先把竹鼠抓起來打量，以「好像中暑了」「打架受內傷」「長太醜」「很漂亮」等作為宰殺的理由。

▼華農兄弟以養殖竹鼠為業。（圖／翻攝微博）

▲▼王剛要和華農兄弟合作，拍竹鼠料理片啦。（圖／翻攝自weibo，美食作家王剛／華農兄弟）

「華農兄弟」爆紅以後，也在大陸帶起一股吃竹鼠的風潮，許多人都跟進開設了竹鼠養殖場，甚至還有一些主打廚藝的網紅廚師開始拍攝竹鼠料理的相關影片。

不過，新冠肺炎疫情爆發後，大陸抗SARS專家鍾南山在接受《央視》專訪時點名了「竹鼠」，他表示，病毒的源頭目前還不清楚，但從各方面的資料與調查來推斷，是來自於野生動物，宿主或中間宿主可能是竹鼠、獾之類，「許多冠狀病毒都是藉由哺乳動物傳染給人類的。所以除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了。」

「竹鼠」被專家點名後，大陸全國人大常委會更表決通過了《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，全面禁止食用陸生野生動物， 包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。

▼美食作家王剛介紹竹鼠料理。（圖／翻攝bilibili）

▼大陸美食廚師「美食作家王剛」拍攝烹飪竹鼠的影片。（圖／翻攝自bilibili，美食作家王剛／翻攝自央視）

從「華農兄弟」的網路平台上也能發現，新冠疫情爆發之後，他們就再也沒拍攝與竹鼠有關的影片了，最後一則與竹鼠有關的影片是1月19日的「竹鼠賽跑」，之後的影片都以採摘野果、竹筍、甘蔗為主，最多就只有殺豬、捕魚，明顯有受到疫情與禁令的影響。

除了「華農兄弟」以外，大陸還有許多竹鼠養殖商，根據陸媒報導，疫情爆發之後，這些養殖商都已經暫停販賣，原本還想待風波過後再東山再起，但隨著官方發出禁令，希望越來越渺茫，一位養殖商就表示，「目前大家都還在等待，看政策最終的結果，現在是等一天、虧本一天，非常困難，最後若是不讓養，那就只能改行了。」

事實上，在疫情爆發前，就有許多網友好奇「華農兄弟」的竹鼠養殖有沒有經過檢疫，當時「華農兄弟」曾在影片上表示，他們一直沒有在網路上販賣竹鼠，是因為網路上販賣竹鼠必須要有檢驗檢疫證明，但詢問過相關部門，目前還沒有竹鼠的檢驗檢疫證明，所以一直沒有在網路上販賣。

▼華農兄弟改挖竹筍。（圖／翻攝微博）

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