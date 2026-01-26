　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

▲▼桃園機場,旅客,出國,旅遊,出境,入境。（圖／桃園機場公司）

▲國際旅客來台停留更久，去年前3季消費增加11.56%。（資料圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國際旅遊市場復甦，114年來台旅客約857.4萬人次，較113年成長約9%，其中前3季來台旅客人次成長9.25%，國際觀光收入初估78.86億美元（約新台幣2,501億元），成長11.56%，漲幅大於人次，顯示旅客「停得久、整趟花更多」，觀光消費結構出現改變，其中歐洲客最會花，整趟行程消費約8萬元上下。

根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新發布的《World Tourism Barometer》，台灣於2024年國際觀光收入排名升至全球第36名，較前一年前進3名。觀光署指出，國際比較的觀察重點，已逐漸從「旅客是否回流」，轉向「一趟行程實際帶來多少消費」，這也是近年評估觀光表現的重要指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主要市場回穩　日、港澳、韓國均破百萬人次

觀光署指出，這類國際比較已逐漸從「旅客量是否回來」，轉向觀察「一趟行程實際留下多少消費」，也是觀光署近年在評估觀光表現時所關注的重點。114年來台旅客約857.4萬人次，較113年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。

根據聯合國觀光數據顯示，113年台灣國際觀光收入達100.28億美元，約新台幣3,220億元。進一步對照最新期別統計，114年前3季來台旅客人次為605萬7,907人，較113年同期成長9.25%；同期國際觀光收入初估為78.86億美元，約新台幣2,501億元，年增11.56%，收入成長幅度明顯高於旅客人次。

歐美長程市場撐起產值　歐洲旅客最會花

若從不同來源市場的消費行為觀察，歐美長程市場對觀光收入的貢獻尤為明顯。美國旅客平均每日消費約新台幣7,600元，平均停留約10天，整趟行程總消費約7.5萬元；歐洲旅客平均每日消費約6,300元，但停留時間拉長至約12天，整趟行程消費約8萬元上下，為主要市場中消費力最高。

東南亞旅客平均每日消費約5,000至5,500元，停留7至9天，消費多集中於住宿、餐飲與城市交通等在地服務。

觀光署表示，綜合相關數據可見，台灣在國際旅遊市場中的角色正逐步轉換。相較過去多被視為區域旅程中的短暫停留點，集中購物為主的旅遊模式，近年旅客更傾向於拉長停留時間，並在不同城市與生活場域中持續消費，傾向將時間與預算投入於城市體驗、在地餐飲與文化活動，帶動觀光消費結構朝向「停得久、整趟花更多」發展。

觀光收入續成長　115年估年增2%至4%

觀光署分析，國際觀光表現的衡量，已不再僅是旅客是否來訪，而是實際消費是否能被地方產業廣泛吸收，並形成穩定的產值累積。這樣的結構性變化，也成為近年觀光產業調整服務內容與品質的重要背景。

展望後續發展，觀光署評估，在消費結構持續轉換的趨勢下，預估115年來台旅客觀光收入將以每年約2%至4%的幅度穩定成長，成長動能仍以長程市場及高停留型旅客為主，國際觀光發展方向也將持續朝向消費深度與整體體驗品質進行觀察與調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中房仲吸金23億　裁定續押！
「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了
菲市長遭「火箭彈伏擊」畫面曝光！
交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元
快訊／一檔股「關了又關」　刑期延長到2／9
25歲替代役被丟包路邊...車輾過慘死　是頂大雙學位資優生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

明晚到周三清晨雨最大　高山有望追雪

台人超愛吃！「1款早餐」被WHO列一級致癌物　醫警告：2片就超標

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林　見證中華電信植樹成果

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」　大票秒懂：真的不安全

國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

明晚到周三清晨雨最大　高山有望追雪

台人超愛吃！「1款早餐」被WHO列一級致癌物　醫警告：2片就超標

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林　見證中華電信植樹成果

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

撞見鄰居洗澡！他一看「百葉窗害的」　大票秒懂：真的不安全

國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

攀登前一晚也吃鼎泰豐　霍諾德特愛「巧克力小籠包」：狂吃8顆

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

假日下田拔蘿蔔　關山月眉里邀里民與社福團體共享農村樂

FTISLAND李洪基打瘦瘦針鏟10kg！台上突暈眩「秒掏香蕉吃」

楊進添新書發表歷任外長大集合　朱立倫自嘲「立委都是做壞事」

東京「紙片屋」最窄只有60公分！　上廁所要出門

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

拒絕毒品不上路　大武警深入賓茂村強化毒駕宣導

預見移動新浪潮　「360° MOBILITY Mega Shows」啟動預登

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊推出《春光竹影》個展

【神預判爸爸】孩子還沒跌　他就出手丟枕頭！

生活熱門新聞

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

探11℃！　最冷時間曝

更多熱門

相關新聞

全球限量！霍諾德腰上粉袋「1巧思暖翻台人」

全球限量！霍諾德腰上粉袋「1巧思暖翻台人」

霍諾德達成攀爬101壯舉，成功將台灣推向世界！一名網友驚呼，看到霍諾德徒手攀登時，發現他的粉袋竟印有台北101圖案，小巧思讓人超感動。貼文曝光後，萬人超暖狂讚，「Alex真的很用心，很感動」、「看半天原來是101」。事實上，這是Black Diamond為此次挑戰特別客製的限定粉袋，全球僅20個。

東京店員「默默1暖舉」震驚外國人！

東京店員「默默1暖舉」震驚外國人！

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹慎解讀

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹慎解讀

全球關注霍諾德爬101　登《CNN》首頁直擊

全球關注霍諾德爬101　登《CNN》首頁直擊

關鍵字：

台灣觀光旅客國際旅遊收入觀光署

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面