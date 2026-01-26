國際客來台停留時間拉長「消費增12%」　歐洲客每趟花8萬居冠

▲國際旅客來台停留更久，去年前3季消費增加11.56%。（資料圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國際旅遊市場復甦，114年來台旅客約857.4萬人次，較113年成長約9%，其中前3季來台旅客人次成長9.25%，國際觀光收入初估78.86億美元（約新台幣2,501億元），成長11.56%，漲幅大於人次，顯示旅客「停得久、整趟花更多」，觀光消費結構出現改變，其中歐洲客最會花，整趟行程消費約8萬元上下。

根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新發布的《World Tourism Barometer》，台灣於2024年國際觀光收入排名升至全球第36名，較前一年前進3名。觀光署指出，國際比較的觀察重點，已逐漸從「旅客是否回流」，轉向「一趟行程實際帶來多少消費」，這也是近年評估觀光表現的重要指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主要市場回穩 日、港澳、韓國均破百萬人次

觀光署指出，這類國際比較已逐漸從「旅客量是否回來」，轉向觀察「一趟行程實際留下多少消費」，也是觀光署近年在評估觀光表現時所關注的重點。114年來台旅客約857.4萬人次，較113年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。

根據聯合國觀光數據顯示，113年台灣國際觀光收入達100.28億美元，約新台幣3,220億元。進一步對照最新期別統計，114年前3季來台旅客人次為605萬7,907人，較113年同期成長9.25%；同期國際觀光收入初估為78.86億美元，約新台幣2,501億元，年增11.56%，收入成長幅度明顯高於旅客人次。

歐美長程市場撐起產值 歐洲旅客最會花

若從不同來源市場的消費行為觀察，歐美長程市場對觀光收入的貢獻尤為明顯。美國旅客平均每日消費約新台幣7,600元，平均停留約10天，整趟行程總消費約7.5萬元；歐洲旅客平均每日消費約6,300元，但停留時間拉長至約12天，整趟行程消費約8萬元上下，為主要市場中消費力最高。

東南亞旅客平均每日消費約5,000至5,500元，停留7至9天，消費多集中於住宿、餐飲與城市交通等在地服務。

觀光署表示，綜合相關數據可見，台灣在國際旅遊市場中的角色正逐步轉換。相較過去多被視為區域旅程中的短暫停留點，集中購物為主的旅遊模式，近年旅客更傾向於拉長停留時間，並在不同城市與生活場域中持續消費，傾向將時間與預算投入於城市體驗、在地餐飲與文化活動，帶動觀光消費結構朝向「停得久、整趟花更多」發展。

觀光收入續成長 115年估年增2%至4%

觀光署分析，國際觀光表現的衡量，已不再僅是旅客是否來訪，而是實際消費是否能被地方產業廣泛吸收，並形成穩定的產值累積。這樣的結構性變化，也成為近年觀光產業調整服務內容與品質的重要背景。

展望後續發展，觀光署評估，在消費結構持續轉換的趨勢下，預估115年來台旅客觀光收入將以每年約2%至4%的幅度穩定成長，成長動能仍以長程市場及高停留型旅客為主，國際觀光發展方向也將持續朝向消費深度與整體體驗品質進行觀察與調整。