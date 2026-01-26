　
地方 地方焦點

年前採買熱點　2026豐原糕餅手作嘉年華1/31登場

▲台中市政府經濟發展局今日舉辦記者會，公布豐原糕餅手作嘉年華活動內容與優惠資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府經濟發展局今日舉辦記者會，公布豐原糕餅手作嘉年華活動內容與優惠資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2026豐原糕餅手作嘉年華」將於1月31日13時至19時，在素有「餅窟」之稱的豐原博愛街熱鬧登場。台中市政府經濟發展局今（26）日舉辦活動記者會，提前揭示活動內容與相關優惠，並宣布將提供300個免費糕餅手作DIY名額，邀請民眾走進街區，感受在地糕餅產業的歷史底蘊與職人精神。

台中市經發局副局長林敏棋表示，台中長年被譽為「糕餅之都」，其中豐原更是重要發源地之一，聚集多家百年老店與特色品牌，形成獨具特色的產業聚落。市府自2023年起以「糕餅發源地、體驗糕餅樂趣」為主軸推動系列活動，逐步深化民眾對地方產業文化的認識，也讓傳統製餅技藝在創新中延續。

今年活動特別邀請多家具代表性的糕餅業者參與，包括象徵一甲子傳承精神的小林煎餅、以派點創新口味聞名的薔薇派，以及強調手作精神的柳川屋手作烘焙，透過展售與互動體驗，引導民眾認識不同世代的製餅技藝與經營理念。

經發局說明，活動當日現場將規劃多項互動活動與回饋方案，包括「500元購買600元消費券」、消費滿500元即可獲得限量鑰匙圈並參加抽獎，獎項涵蓋廚餘機、液晶電視等實用家電；累積消費滿3,000元，亦可兌換限量紀念品。希望透過結合展售、市集與體驗活動，讓民眾在採買年貨之餘，也能更深入認識豐原糕餅產業的歷史與價值，進一步帶動地方商圈與觀光發展。

今年活動中最受民眾期待的糕餅手作DIY體驗，將開放300個名額，分為6個梯次進行，每梯次50人。體驗活動將於各梯次開始前30分鐘於服務台發放號碼牌，每人限領1張，額滿為止。參與民眾可親自體驗從揉麵、塑形到烘烤的完整流程，近距離感受糕餅製作的細膩工序。

經發局指出，配合年節送禮需求，活動現場將集結約30家優質業者，包含薔薇派、豐巢坊、雅富喜餅等在地品牌，以及旅禾、左心房友禮、老東家等甜點餅乾業者，並有薰衣草森林與陳允寶泉聯名春節禮盒參與展售。另邀集熊介巧、玄羽皇家滴雞精、松鶴農產品酒莊等曾獲伴手禮獎項肯定的品牌進駐，提供多元選擇，滿足民眾送禮與自用需求。

 


房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

台中地檢署偵辦一起重大非法吸金案，西屯區房仲業者葉男，涉嫌以高額報酬為誘餌，5年內向親友及大眾吸金高達23億827萬餘元，導致41名被害人損失慘重。台中地檢署今日偵結，依違反《銀行法》、詐欺、背信及偽造有價證券等多項罪名將葉男起訴。全案今日移審台中地方法院，法官審理後裁定葉男接續羈押禁見。

台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

玖壹壹同框盧秀燕寫春聯　3人曝「動了斜槓念頭」

房仲大亨連親姊都坑殺　逃泰國才驚知弟是吸血鬼

即／瞎掰年息72%！台中房仲大亨騙23億…檢怒求重刑

