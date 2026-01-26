金門警界布局再調整　金城、金湖分局長完成交接

▲金城、金湖分局長交接典禮。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警察局進行重要警職人事調整，金城與金湖分局同步更換新任分局長，並於今（26）日下午舉行聯合交接典禮，期盼持續強化地方治安與為民服務品質。

為配合警察勤業發展及實務需求，內政部警政署依人員品操、學能、工作表現與職務歷練等原則，並兼顧單位衡平與地區調任因素，通盤檢討調整金門縣重要警職人事。金門縣警察局指出，此次異動是整體警政布局的一環，盼持續穩定治安與交通秩序。

此次的人事調整中，金城分局分局長由桃園市政府警察局中壢分局督察組組長周宏璘接任；金湖分局分局長則由內政部警政署秘書室專員黃智銘接掌。兩位新任分局長已於115年1月26日下午2時30分，在金門縣警局4樓視聽室完成聯合交接典禮，由副縣長陳祥麟主持，並向與會貴賓介紹新任官員。

周宏璘畢業於中央警察大學公共安全學系，歷任警政署保安警察第一總隊、警察廣播電臺及桃園市警局等多項要職；黃智銘則為中央警察大學刑事警察學系畢業，並取得刑事警察研究所碩士學位，具備豐富刑偵與警政行政經驗。

陳祥麟致詞時表示，所有異動人員均自基層歷練而來，工作表現深獲肯定，期盼在新職務上持續落實縣長陳福海「禮貌金門、友善金門、幸福金門」的施政理念，強化治安、交通與為民服務，攜手打造安全宜居的金門。