司改會質疑「林宸佑案」違反偵查不公開　橋檢籲給必要辦案空間

▲橋頭地檢署回應偵辦林宸佑案被質疑違反偵查不公開。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）

記者吳奕靖／高雄報導

中天記者林宸佑涉國安案遭搜索、羈押後，民間司法改革基金會今日（26日）公開質疑偵查內容在媒體大量曝光，恐有偵查人員違法洩漏偵查秘密，引發輿論關注。對此，橋頭地檢署出面回應，強調所有資訊揭露均依《偵查不公開作業辦法》執行，相關案情仍在偵查程序中，依法不便對外說明，並呼籲外界給檢方必要辦案空間。

橋頭地檢署指出，依據《偵查不公開作業辦法》規定，若案件涉及國家安全、社會治安，且基於公共利益或保護個人合法權益，經審酌後認有必要，偵查機關得就偵查程序與內容作「適度公開」。林宸佑遭裁定羈押後，橋檢於17日發布新聞稿，內容僅針對案情作必要說明，程序與公開幅度均符合作業辦法規範。

▲橋頭地檢署。（圖／記者陳宏瑞攝）

至於近期媒體報導中出現的「額外偵查內容」是否涉及洩密，橋檢強調，由於林宸佑案仍在偵查中，依法不便進一步評論或說明，但對於外界針對偵查不公開制度的監督，檢方均予以尊重。檢方強調，偵查具有專業性與時效性，希望外界理解偵查需要的審慎與完整，並給予檢察官處理案件的必要空間。

橋檢也回應外界關注的陳姓中士案件。該案早在去年12月17日即偵查終結起訴，並於今年1月9日發布新聞稿說明犯罪事實摘要、所犯法條及量刑建議，當時並未提及任何與林宸佑有關的資訊，兩案各自獨立，外界不應混為一談。

民間司改會指出，此案媒體報導內容涉及大量應屬保密的偵查細節，若所述屬實，恐形同偵查人員違法洩漏偵查秘密，已嚴重違反偵查不公開精神。