　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南港藥師遭逼下跪磕頭疑雲　檢勘驗監視器「有畫面沒聲音」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼還錯健保卡，婦人逼女藥師下跪磕頭道歉。（圖／東森新聞）

▲士林地檢署將偵辦李姓婦人涉嫌逼藥師下跪道歉案。（圖為資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

台北市南港區王姓女藥師疑遭購買口罩的婦人強逼下跪道歉案，台北地檢署14日分案展開調查後，取得藥局監視器畫面，並製作勘驗紀錄，經確認事發地點為士林地檢署轄區，最快將在17日將全案移轉由士林地檢署偵辦。

李姓婦人11日帶著鄰居的健保卡，到住家附近的藥局買口罩，因藥師忙中疏忽，還錯健保卡，李婦回家發現後，回到藥局找王姓藥師理論，疑似要求藥師下跪道歉，引發喧然大波。

▲▼0315藥師公會記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲王姓女藥師表示將提出強制、公然侮辱等告訴。（圖為資料照／記者黃國霖攝）

檢警14日展開偵辦行動，警方約詢李姓婦人到案說明後請回，王姓藥師則是在隔天在丈夫、律師陪同下舉行記者會，表示將提告強制、公然侮辱、違反《醫療法》等罪。

不過李婦的女兒一再表示，母親從沒要求藥師下跪，據了解，檢警取得的藥局錄影畫面，並沒有錄下聲音，無法單純從影像確認藥師下跪的原因，北檢暫先根據畫面呈現，製作客觀情況的勘驗紀錄，將移轉轄區士林地檢署偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「是她突下跪，我媽非常確定」婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

HowHow穿警服拍洗髮精業配挨控　檢認證：知名YouTuber的廣告創意呈現

花2600萬背債買62坪新家　入住後接到存證信函…房子車位都是別人的！

ET快訊
獨子被「小鄭容和」殺死　父殯儀館飆淚喊：這一定要判死刑！
高中職以下6月底前禁出國　侯友宜：不限於校園全民都該遵守
台灣將宣布禁止入境？　陳時中：幾乎了
快訊／新北里長西班牙團「已抵曼谷轉機」　經過2個三級警示國家
南部某國立大學「發現疑似病例」！校方緊急通知：今起勿到校上課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨子被「小鄭容和」隨機殺死　悲傷父殯儀館飆淚哽咽喊：這一定要判死刑！

律師遇嫩妹法律諮詢...帶回家反被灌醉拍半裸照　有「吻痕」強索250萬

李鴻源才剛給90分…高雄街頭見5公尺大天坑！騎士行經慘摔送醫

南港藥師遭逼下跪磕頭疑雲　檢勘驗監視器「有畫面沒聲音」

夫妻飆罵鄰居「肥豬」挨告判罰　當庭訴委屈：他猛投訴讓小孩害怕

持酒瓶爆打再狠掐脖　害友倒地身亡！他「國小學歷」二審少判1個月

法國鐵馬女騎士環島急找露營地　林邊女警英、法語溝通讓她驚艷

嘉義台82線快速道路轎車底盤突冒火　駕駛跳車急逃

15名詐騙嫌犯從「新冠3級疫區」返台　彰警全副武裝消毒2次

快訊／半夜不睡被罵！士林11歲女童「凌晨3點墜樓」　上午7時宣告不治亡

1.8噸車來回碾壓＋當榔頭狂砸...Nokia3310暴力開箱竟還能使用

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

胡彥斌x劉惜君《我是不是你最疼愛的人》　改編成「吵架式情歌」質問力度超強！

獨子被「小鄭容和」隨機殺死　悲傷父殯儀館飆淚哽咽喊：這一定要判死刑！

律師遇嫩妹法律諮詢...帶回家反被灌醉拍半裸照　有「吻痕」強索250萬

李鴻源才剛給90分…高雄街頭見5公尺大天坑！騎士行經慘摔送醫

南港藥師遭逼下跪磕頭疑雲　檢勘驗監視器「有畫面沒聲音」

夫妻飆罵鄰居「肥豬」挨告判罰　當庭訴委屈：他猛投訴讓小孩害怕

持酒瓶爆打再狠掐脖　害友倒地身亡！他「國小學歷」二審少判1個月

法國鐵馬女騎士環島急找露營地　林邊女警英、法語溝通讓她驚艷

嘉義台82線快速道路轎車底盤突冒火　駕駛跳車急逃

15名詐騙嫌犯從「新冠3級疫區」返台　彰警全副武裝消毒2次

快訊／半夜不睡被罵！士林11歲女童「凌晨3點墜樓」　上午7時宣告不治亡

里長西班牙團符合「明知故犯」條款？　指揮中心：請法制單位再研議

快訊／新北里長揪團遊西班牙　侯友宜怒：這種時候還去疫區趴趴走！

街頭葉問？港驚現「紅褲壯漢」一打五...怒擊屁孩網讚帥爆

防疫策略　這是個賽局也是個賭局

孫藝珍、金多美撞衫啦！一個霸氣女王、一個柔美滿點都超級好看

新冠肺炎雲林縣首例確診　境外移入收治負壓病房

美股道瓊創史上單日最大跌點　引爆亞股開盤賣壓、港股震盪

市場恐慌、投資人「要錢不要貨」　金價今年首破1500美元關卡

蘇貞昌還原宣告中火條例無效 「減煤600萬噸比馬政府大進步」

獨子被「小鄭容和」隨機殺死　悲傷父殯儀館飆淚哽咽喊：這一定要判死刑！

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

社會熱門新聞

北市女童清晨墜樓　無生命跡象

確診男隱瞞旅遊史　恐賠公司天價損失

律師分析「小鄭容和」隨機殺人！

掃把打死繼子！繼父看他吐了丟出家門

快訊／士林11歲女童墜樓　搶救不治亡

彰化警堅持帶妻遊土耳其　恐無法回國

陸軍上兵不服攔查　衝撞國道路肩

4歲童遭虐死前一天！　5歲姊：他不乖被抓去撞頭

新店直播主捅死人　辯護律師說話

新北失聯男「盧禮勇」找到了

4歲童遭踹扔馬路亡　繼父弟道歉

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

藥師搶賺口罩財！每片賣10元…藥師遭法辦

不只4歲小弟！哥姊都有「陳舊」傷痕

更多熱門

相關新聞

高中以下禁出國「明知故犯嚴格執行」！公務員採「規勸」方式

高中以下禁出國「明知故犯嚴格執行」！公務員採「規勸」方式

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，防疫指揮中心16日宣布，高中以下師生禁止出國，引發熱議。行政院長蘇貞昌17日在立院備詢時表示，相關規定於法有據，名直顧犯者會嚴格執行。另外，公務員是否比照辦理？行政院人事長施能傑回應，目前以規勸方式進行。

蘇貞昌暖哭口罩廠商　別讓他們太勉強好嗎？

蘇貞昌暖哭口罩廠商　別讓他們太勉強好嗎？

比亞迪做口罩　日產量500萬片

比亞迪做口罩　日產量500萬片

比照立院「2議員確診關議會」？陳時中：來研議 依照情況給建議

比照立院「2議員確診關議會」？陳時中：來研議 依照情況給建議

蘇貞昌：實名制2.0人數沒超乎預期！提供口罩數量夠「不用抽籤」

蘇貞昌：實名制2.0人數沒超乎預期！提供口罩數量夠「不用抽籤」

關鍵字：

藥師口罩下跪磕頭公然侮辱強制醫療法

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

17例全部境外移入　台人打壞好牌

即／大馬宣布鎖國　關閉大多設施

北市女童清晨墜樓　無生命跡象

更多

最夯影音

更多
1.8噸車來回碾壓＋當榔頭狂砸...Nokia3310暴力開箱竟還能使用

1.8噸車來回碾壓＋當榔頭狂砸...Nokia3310暴力開箱竟還能使用
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面