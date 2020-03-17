南港藥師遭逼下跪磕頭疑雲　檢勘驗監視器「有畫面沒聲音」

▲士林地檢署將偵辦李姓婦人涉嫌逼藥師下跪道歉案。（圖為資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

台北市南港區王姓女藥師疑遭購買口罩的婦人強逼下跪道歉案，台北地檢署14日分案展開調查後，取得藥局監視器畫面，並製作勘驗紀錄，經確認事發地點為士林地檢署轄區，最快將在17日將全案移轉由士林地檢署偵辦。

李姓婦人11日帶著鄰居的健保卡，到住家附近的藥局買口罩，因藥師忙中疏忽，還錯健保卡，李婦回家發現後，回到藥局找王姓藥師理論，疑似要求藥師下跪道歉，引發喧然大波。

▲王姓女藥師表示將提出強制、公然侮辱等告訴。（圖為資料照／記者黃國霖攝）

檢警14日展開偵辦行動，警方約詢李姓婦人到案說明後請回，王姓藥師則是在隔天在丈夫、律師陪同下舉行記者會，表示將提告強制、公然侮辱、違反《醫療法》等罪。

不過李婦的女兒一再表示，母親從沒要求藥師下跪，據了解，檢警取得的藥局錄影畫面，並沒有錄下聲音，無法單純從影像確認藥師下跪的原因，北檢暫先根據畫面呈現，製作客觀情況的勘驗紀錄，將移轉轄區士林地檢署偵辦。

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