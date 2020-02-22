以前講母語會被處罰！蔡英文：政府鼓勵大家講母語「這就是民主價值」





▲蔡英文出席世界母語日。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

蔡英文總統22日下午出席「109年世界母語日:原住民族語言發展會議」。她致詞時表示，目前族語相關的預算也大幅成長了五倍，過去講母語會被處罰，如今政府鼓勵大家講母語，這就是民主價值。

蔡英文致詞時表示，自從2017年《原住民族語言發展法》通過後，各族族語不但獲得「國家語言」的地位，族語相關的預算也大幅成長了五倍；去年《國家語言發展法》也上路了。政府會投入更多心力，確保各族群的母語，都可以傳承、復振和發展，並用語言連結全世界，為台灣帶來更開闊的發展空間。

蔡英文指出，這幾年，在學校我們有專職的族語老師；在部落有族語推廣員和「師徒制」的族語學習方式；就連在政府部門裡，我們都開始嘗試第一份的族語公文，第一次的族語同步口譯。

蔡英文說，不只是原住民族語言，去年《國家語言發展法》也上路了，政府會投入更多心力，確保各族群的母語，都可以傳承、復振和發展。她指出，台灣成立了全國性的客家廣播電台、公視台語台。在十二年國教的新課綱裡，也增加了學習母語的彈性。另外，新住民的母語雖然不是國家語言，也陸續列入學校課程，並由教育部積極培育師資當中。

蔡英文強調，母語除了在家學，當然也可以在學校學。更重要的是，政府有責任營造多元、友善的環境，讓台灣的年輕世代，願意學母語、說母語，而不覺得被壓抑。她提到，「以前，講母語是會被處罰的。但是現在，政府鼓勵大家講母語，鼓勵用母語讓世界看到臺灣。這就是民主的價值，也是很多人辛苦付出的成果，我們會更加珍惜，也會持續發揚母語的重要性。」