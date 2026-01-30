　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／綠營首例！3連霸女悍將初選擊落對手　「看守所登記」勝出

▲前議員黃盛祿與登記參選人妻子陳似梅前往地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

▲前議員黃盛祿與登記參選人妻子陳似梅日前前往地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣第七選區（北斗區）議員黨內初選，因參選人江熊一楓涉助理費案遭羈押，卻仍委託代理人完成登記，引發參選人陳似梅針對「簽名真偽」及「被關如何參選」過程質疑聲浪不斷，經黨部認定江熊簽名相同，日前與夫婿、前議員黃盛祿前往地檢按鈴申告江熊的代理人，黨部昨(29日)如期進行民調，並在今（30）日公布結果，確定陳似梅出局。

民進黨彰化縣第七選區（北斗區）議員參選有2席，卻形成江熊一楓、陳似梅與李俊諭「三搶二」的黨內競爭，因前議員江熊一楓身陷助理費風波去年2月24日遭羈押。江熊陣營委託代理人登記參選，但縣黨部發現，兩份共計15頁的申請書中，需本人簽名的筆跡明顯不同，黨部執委會認定「經由江熊委任律師出具證明」為由，不再送鑑定，直接通過資格審查。

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

▲在羈押中的江熊一楓將正式代表民進黨參選彰化第七選區議員。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

對手陣營怒控

此舉引發對手陳似梅陣營強烈不滿，質疑律師為利害關係人，其證明無法釐清簽名真偽，批評「到底在怕什麼？」。陳似梅與其夫婿黃盛祿更前往彰化地檢署，對江熊的代理人提出偽造文書告訴，並聲請假處分，要求暫緩民調與提名作業。江熊陣營則反擊，指控此舉是「政治奧步」，意圖使人不當選。

民調李俊諭　江熊一楓勝出

▲彰化舊濁水溪防汛道路草淹沒道路。（圖／議員李俊諭提供）

▲彰化縣議會民進黨團總召李俊諭再度披戰袍角逐連任。（圖／議員李俊諭提供）

儘管爭議不斷，民進黨彰化縣黨部仍宣布民調照常舉行，並於今日公布結果。勝出的前兩名為李俊諭與江熊一楓，陳似梅則確定於初選中出局。黨部聲明中感謝所有參選同志對民主制度的尊重，並呼籲團結贏回彰化。對此黃盛祿僅以「祝福黨部」4字回應，至於是否將脫黨參選還是有其他的參選考量，則不多做說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫
飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊請辭監察院長　被問她現況！陳其邁：祝她早日康復

白營6立委任期最後一天！　黃國昌率黨團拼住宅法、助理費修法三讀

衝東京挺國家隊「台灣之夜」有啦啦隊應援？　蔡其昌：還在規劃

傳輝達要蓋第二總部也落腳台北　蔣萬安：若有需求會給予協助

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

藍白有不同主張、但共同目標可合作　黃國昌喊拉下民進黨政府

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

快訊／綠營首例！3連霸女悍將初選擊落對手　「看守所登記」勝出

首位表態！王世堅挺蔡其昌「不會動不動對槓」　盼老柯退在最高點

海鯤號完成50公尺潛測　黃國昌籲「爭氣點」：這種表現對得起國人嗎？

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

陳菊請辭監察院長　被問她現況！陳其邁：祝她早日康復

白營6立委任期最後一天！　黃國昌率黨團拼住宅法、助理費修法三讀

衝東京挺國家隊「台灣之夜」有啦啦隊應援？　蔡其昌：還在規劃

傳輝達要蓋第二總部也落腳台北　蔣萬安：若有需求會給予協助

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

藍白有不同主張、但共同目標可合作　黃國昌喊拉下民進黨政府

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

快訊／綠營首例！3連霸女悍將初選擊落對手　「看守所登記」勝出

首位表態！王世堅挺蔡其昌「不會動不動對槓」　盼老柯退在最高點

海鯤號完成50公尺潛測　黃國昌籲「爭氣點」：這種表現對得起國人嗎？

閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

【2同學不見了】他騎車領路「同學未跟上」　接電話才知已雙亡

政治熱門新聞

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

鄭麗文稱中國是親人！梁文傑：這種親戚有何意義

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

卸任立委後立刻轉戰新北市　黃國昌宣布競選總部2月成立

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

柯酸藍營玻璃心　鄭麗文：關太久心靈受創

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

關鍵音檔！役男遭丟包台64慘死　家屬：不實指控傷害不亞於車輾過的痛

柯文哲批賴清德執政「司法敗壞嚴重」　蔡正元：他會在意司法傷害嗎？

海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

藍新竹縣長初選攻防激烈　陳見賢宣布辭黨部主委：盼紛擾止於我

更多熱門

相關新聞

回中壢參選？　王浩宇曝求籤結果「媽祖給了嚴厲反對意見」

回中壢參選？　王浩宇曝求籤結果「媽祖給了嚴厲反對意見」

前民進黨議員王浩宇多次傳出將回中壢參選，今（26日）他再度發文談到此事，他透露，民進黨預計提名五人，目前只有四人登記，基本上只要遷戶籍回中壢，幾乎可以確定被提名參選，自己為這件事到新港奉天宮、北港朝天宮向媽祖求籤，兩邊竟抽到同支籤，媽祖對於自己參選給了嚴厲反對意見，詢問事業未來營運狀況時，媽祖直接給了籤頭，代表一切順利，這也幫他做了最後決定，請大家在艱困選區集中支持本黨提名的議員參選人，拜託大家集中選票了。

合體師兄吳秉叡　蘇巧慧曝綠新北議員初選時程：農曆年前登記

合體師兄吳秉叡　蘇巧慧曝綠新北議員初選時程：農曆年前登記

江熊一楓收押參選字跡若議　黨部：簽名屬實

江熊一楓收押參選字跡若議　黨部：簽名屬實

民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除

民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

關鍵字：

2026五合一大選彰化縣議員江熊一楓李俊諭看守所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面