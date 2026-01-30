快訊／綠營首例！3連霸女悍將初選擊落對手　「看守所登記」勝出

▲前議員黃盛祿與登記參選人妻子陳似梅日前前往地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣第七選區（北斗區）議員黨內初選，因參選人江熊一楓涉助理費案遭羈押，卻仍委託代理人完成登記，引發參選人陳似梅針對「簽名真偽」及「被關如何參選」過程質疑聲浪不斷，經黨部認定江熊簽名相同，日前與夫婿、前議員黃盛祿前往地檢按鈴申告江熊的代理人，黨部昨(29日)如期進行民調，並在今（30）日公布結果，確定陳似梅出局。

民進黨彰化縣第七選區（北斗區）議員參選有2席，卻形成江熊一楓、陳似梅與李俊諭「三搶二」的黨內競爭，因前議員江熊一楓身陷助理費風波去年2月24日遭羈押。江熊陣營委託代理人登記參選，但縣黨部發現，兩份共計15頁的申請書中，需本人簽名的筆跡明顯不同，黨部執委會認定「經由江熊委任律師出具證明」為由，不再送鑑定，直接通過資格審查。

▲在羈押中的江熊一楓將正式代表民進黨參選彰化第七選區議員。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

對手陣營怒控

此舉引發對手陳似梅陣營強烈不滿，質疑律師為利害關係人，其證明無法釐清簽名真偽，批評「到底在怕什麼？」。陳似梅與其夫婿黃盛祿更前往彰化地檢署，對江熊的代理人提出偽造文書告訴，並聲請假處分，要求暫緩民調與提名作業。江熊陣營則反擊，指控此舉是「政治奧步」，意圖使人不當選。

民調李俊諭 江熊一楓勝出

▲彰化縣議會民進黨團總召李俊諭再度披戰袍角逐連任。（圖／議員李俊諭提供）

儘管爭議不斷，民進黨彰化縣黨部仍宣布民調照常舉行，並於今日公布結果。勝出的前兩名為李俊諭與江熊一楓，陳似梅則確定於初選中出局。黨部聲明中感謝所有參選同志對民主制度的尊重，並呼籲團結贏回彰化。對此黃盛祿僅以「祝福黨部」4字回應，至於是否將脫黨參選還是有其他的參選考量，則不多做說明。