社會 社會焦點 保障人權

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

▲▼丈夫躲在賓館樹叢抓包妻子出軌小王。（圖／非本人／免費圖庫Pakutaso）

▲工程師在參加公司尾牙時認識女同事，進一步發展出不倫戀。（圖／非本人／免費圖庫Pakutaso）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹地方法院近日審結一起婚外情糾紛，人妻小琪提告丈夫小偉的公司女同事阿美（皆化名），指控對方介入婚姻，導致家庭破裂。法院審理後認定，阿美明知小偉已婚，仍與他發展親密關係，造成小琪精神痛苦，判決阿美須賠償30萬元。

婚後不到一年　丈夫疑似外遇被妻發現

根據判決，小琪與小偉於2024年3月底結婚，婚後育有一名子女。小偉在知名科技公司任職，2025年初參加公司尾牙時認識了同事阿美後有了進一步發展。小琪發現小偉與阿美之間傳送曖昧訊息，阿美甚至要求小偉哄她入睡，還多次慫恿他離婚，行為已超越普通朋友。

承諾斷聯卻持續來往　行車紀錄成鐵證

小琪曾在同年2月和阿美攤牌，對方雖承諾不再聯絡，兩人卻持續有來往。小琪調閱丈夫車內行車紀錄器發現，阿美多次搭乘小偉的車，深夜由公司或住處下車。到了5月，小琪打電話與阿美對質，對方坦承兩人仍有接觸，甚至在下車時會擁抱、親吻。小偉也出庭證實，他曾與阿美前往汽車旅館發生兩次性行為。

小三否認不當關係　法院認證證據明確

儘管阿美否認有不當關係，並辯稱兩人只是普通朋友，法院綜合雙方對話、紀錄器畫面與證人證詞後，認為阿美行為已超出一般社交範圍，損害小琪作為妻子的權益，依法應負賠償責任。最終，法院判阿美賠償小琪30萬元精神慰撫金，並加計利息，維護婚姻中的配偶權益。

01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
力積電通知停產　IC設計廠急發重訊
美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣將探0℃　專家：訊號顯著
黃國昌宣布競選總部2月成立

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

