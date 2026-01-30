梁育誌性侵殺人逃死　陳揮文痛批司法、廢死聯盟：被害人就該死嗎？

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍。（圖／記者林悅翻攝）

記者郭運興／台北報導

高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，一、二審、更一審三度判死，上訴後，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性，再度撤銷發回高雄高分院更審，高雄高分院29日更二審宣判，逆轉改判無期徒刑。對此，媒體人陳揮文痛批司法制度與廢死聯盟，台灣需要死刑，憑什麼政府不執行、憑什麼立委不反應民眾需求？這沒辦法判死刑，「我沒辦法接受，我不認為有教化可能」，廢死聯盟很爭取死刑犯權益，但有沒有想過被害人，被害人該死嗎？「你們不在乎嗎？因為不是你的家人，怎麼可以這樣」。

陳揮文於節目《新庶民大頭家》表示，非常的遺憾，這個被害人是大馬的學生，在這邊要跟馬來西亞的朋友說抱歉，台灣整個司法制度是非常有問題，這整個案子一審判死刑、二審也判死刑，依照上訴規定到了最高法院，結果就把案件發回，到了更一審又判死刑，最高法院還是不高興，又發回，這一次更二審就變無期徒刑了。

陳揮文表示，這個案件還是得上訴，但自己認為最高法院百分之九十九會駁回上訴，全案就定讞了，這個殺害女大生的嫌犯很可能就是無期徒刑了。

陳揮文說，簡單講就是現在的最高法院，現在民進黨執政這十年以來，尤其是前總統蔡英文，已經等於是廢死了，以目前台灣現行狀況，這些法官不會去判死刑定讞的，如果判死刑就把案件發回，最高法院類似的案子太多了，就是要一個無期徒刑的判決，然後扯什麼兩公約，但其實台灣根本不是聯合國會員國，通過兩約跟台灣有什麼關係？

陳揮文認為，死刑有什麼好釋憲的，不能讓那些死囚一直這樣撐下去，該判死刑的案件都不判，哪有這種道理，各種民調都告訴大家，超過百分之八十的民眾認為台灣社會狀況需要死刑的，憑什麼政府不執行、憑什麼立委不反應民眾的需求？

陳揮文說，每次看到這種事情就很生氣，這個犯人之前就找另外一個女大生要下魔手了，幸好女大生逃過，結果這次被害人又很不幸走在暗黑小路遭到殺害，這樣子沒有辦法判死刑，「我是沒辦法接受，我不認為有教化可能」。

陳揮文強調，監獄誰教化犯人？誰負責教化犯人？零，沒有人負責，法官會去教化這個人嗎？不會，檢察官會去教化這個人嗎？不會，律師會嗎？不會。沒有人教化他們，然後這群人自己騙自己說這個有教化可能，判無期徒刑就好。

陳揮文喊話，廢死聯盟也不是第四審，干你什麼事，自己請廢死聯盟的朋友，要針對真正的真兇，不要為了翻案而翻案，廢死聯盟的朋友很爭取這些死刑犯的權益，但有沒有想過被害人，被害人該死嗎？誰殺了被害人都不管嗎？「你們不在乎嗎？因為不是你的家人，怎麼可以這樣子」。

最後，陳揮文說，立法院要修法，從制度上面改革，民進黨跟廢死聯盟非常好，但是現在立法院有藍白過半，拜託去把相關的東西修一下，幫被害人討一個公道。