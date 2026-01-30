　
政治

梁育誌性侵殺人逃死　陳揮文痛批司法、廢死聯盟：被害人就該死嗎？

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍，橋頭法院將梁嫌判處死刑，本件家屬委託律師林瑞成指出，家屬對判決感到欣慰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，被梁育誌擄走性侵後殺人棄屍。（圖／記者林悅翻攝）

記者郭運興／台北報導

高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，一、二審、更一審三度判死，上訴後，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性，再度撤銷發回高雄高分院更審，高雄高分院29日更二審宣判，逆轉改判無期徒刑。對此，媒體人陳揮文痛批司法制度與廢死聯盟，台灣需要死刑，憑什麼政府不執行、憑什麼立委不反應民眾需求？這沒辦法判死刑，「我沒辦法接受，我不認為有教化可能」，廢死聯盟很爭取死刑犯權益，但有沒有想過被害人，被害人該死嗎？「你們不在乎嗎？因為不是你的家人，怎麼可以這樣」。

陳揮文於節目《新庶民大頭家》表示，非常的遺憾，這個被害人是大馬的學生，在這邊要跟馬來西亞的朋友說抱歉，台灣整個司法制度是非常有問題，這整個案子一審判死刑、二審也判死刑，依照上訴規定到了最高法院，結果就把案件發回，到了更一審又判死刑，最高法院還是不高興，又發回，這一次更二審就變無期徒刑了。

陳揮文表示，這個案件還是得上訴，但自己認為最高法院百分之九十九會駁回上訴，全案就定讞了，這個殺害女大生的嫌犯很可能就是無期徒刑了。

陳揮文說，簡單講就是現在的最高法院，現在民進黨執政這十年以來，尤其是前總統蔡英文，已經等於是廢死了，以目前台灣現行狀況，這些法官不會去判死刑定讞的，如果判死刑就把案件發回，最高法院類似的案子太多了，就是要一個無期徒刑的判決，然後扯什麼兩公約，但其實台灣根本不是聯合國會員國，通過兩約跟台灣有什麼關係？

陳揮文認為，死刑有什麼好釋憲的，不能讓那些死囚一直這樣撐下去，該判死刑的案件都不判，哪有這種道理，各種民調都告訴大家，超過百分之八十的民眾認為台灣社會狀況需要死刑的，憑什麼政府不執行、憑什麼立委不反應民眾的需求？

陳揮文說，每次看到這種事情就很生氣，這個犯人之前就找另外一個女大生要下魔手了，幸好女大生逃過，結果這次被害人又很不幸走在暗黑小路遭到殺害，這樣子沒有辦法判死刑，「我是沒辦法接受，我不認為有教化可能」。

陳揮文強調，監獄誰教化犯人？誰負責教化犯人？零，沒有人負責，法官會去教化這個人嗎？不會，檢察官會去教化這個人嗎？不會，律師會嗎？不會。沒有人教化他們，然後這群人自己騙自己說這個有教化可能，判無期徒刑就好。

陳揮文喊話，廢死聯盟也不是第四審，干你什麼事，自己請廢死聯盟的朋友，要針對真正的真兇，不要為了翻案而翻案，廢死聯盟的朋友很爭取這些死刑犯的權益，但有沒有想過被害人，被害人該死嗎？誰殺了被害人都不管嗎？「你們不在乎嗎？因為不是你的家人，怎麼可以這樣子」。

最後，陳揮文說，立法院要修法，從制度上面改革，民進黨跟廢死聯盟非常好，但是現在立法院有藍白過半，拜託去把相關的東西修一下，幫被害人討一個公道。

01/28 全台詐欺最新數據

梁育誌性侵殺人逃死　陳揮文痛批司法、廢死聯盟：被害人就該死嗎？

TVBS民調中心29日公布最新民調，無論民進黨推派王世堅或鄭麗君，蔣萬安支持度皆領先三成以上。對此，學者鈕則勳分析該份民調透露出的3重點，他直言，以數據來看，蔣萬安連任已絕無懸念，若在與輝達簽約後，聲勢會更加「如虎添翼」，現今綠營要燒腦的是到底是要拿出什麼壓箱寶才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止外溢效果波及南二都了。

