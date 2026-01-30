【東森傳愛助更生】阿凱志工服務將滿3年　用生命影響生命不間斷

▲正能量阿凱近日持續投入公益行動，舉辦戶外公益活動，陪伴育幼院及單親家庭孩子在五股準農場同樂。（圖／阿凱提供，下同）



生活中心／綜合報導

從迷失自我到重返正軌，更生人張登凱（阿凱）在東森集團總裁王令麟長期扶助與鼓勵下，重新踏上正向人生道路。投入東森慈善基金會擔任志工即將滿3年，他表示，未來將持續在公益路上與總裁王令麟並肩前行，陪伴更多等待重生的生命，看見希望、相信明天。

正能量阿凱近日持續投入公益行動，以東森慈善基金會志工及「正能量無限小隊」身分，邀請桃園陸祥育幼院、桃園少年之家及新北市單親家庭的孩子們，前往五股準農場舉辦戶外公益活動，現場參與人數超過百人，活動透過自然體驗與多元互動行程，讓孩子們暫時放下生活壓力，在歡笑聲中度過難得的無憂時光。

▲阿凱在《重生效應2-感恩之路》作者吳景耀(右)陪同下，重返花蓮監獄分享自身生命歷程。



阿凱也再次突破自我，重返花蓮監獄分享自身生命歷程，傳遞信念與鼓勵。在《重生效應2-感恩之路》作者吳景耀陪同下，他透過真實故事與信仰力量，鼓勵受刑人持續學習、重新找回人生方向，期盼未來能順利回歸社會，成為對社會有貢獻的更生人。

此外，阿凱於今年新年期間受邀至台北電台及節目《空中司法－桃園有愛》分享生命故事，透過廣播平台與監所收容人交流。他也在節目中提到，自己投入東森社會福利慈善基金會擔任志工即將滿3年，在王令麟總裁的支持與鼓勵下，得以在公益道路上持續前行，並期盼將這份正向能量不斷傳遞至社會各個角落。

▲▼阿凱新年期間受邀至電台，透過分享生命故事傳遞希望與正向能量。

同時，阿凱也提到，《重生效應2－感恩之路》新書發表會將於3月28日在台北靈糧堂三樓舉行，書中集結10位基督徒更生人講師的生命故事，分享成功戒毒、翻轉人生的歷程，盼透過自身經歷，鼓勵更多受刑人與更生人勇敢改變未來。

目前該書已進入推薦序與定稿階段，預計邀請包括王令麟總裁、被稱為「台灣監獄先生」的牧師黃明鎮、監所關注小組理事長陳惠敏、佳音電台節目主持人魏德瑜、靈糧教牧宣教神學院謝宏忠院長等人擔任推薦序作者。期望透過文字的力量，讓更多人理解「重生」的意義。阿凱也期許，未來將持續走在公益路上，結合更多資源與夥伴，用生命影響生命，讓愛與希望在社會中不斷延伸。

▲▼《重生效應2－感恩之路》已進入定稿階段，黃明鎮牧師(上圖中)也將受邀為推薦序作者。

