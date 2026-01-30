黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

▲民眾黨立委黃國昌出席「珍重再見 後會有期！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團落實2年條款，包含黨主席黃國昌在內將有6位立委交棒。今（30日）為立法院本會期最後一次院會，黨團也舉辦6位委員的畢業記者會。針對外界關注未來去向，黃國昌列舉了5項工作，包括定期與黨團開會、到中央黨部辦公以及投入新北市長選舉、直播主、重披律師袍等，「卸任後工作還蠻忙的」。

針對卸任後與前主席柯文哲如何分工？會到黨部還是就在新莊準備選舉？對此，黃國昌說，卸任後工作還蠻忙的，先講跟立法院有關係的，應該每個禮拜二、五跟黨團一起開晨會，禮拜四陪他們開共識會，「只要我有空，我應該都會參加」。

第二，黃國昌提到，中央黨部的工作現在就一直在進行，因為黨主席還沒有卸任，「所以黨主席該做的事情還是會做」。他指出，民眾黨有個蠻好的習慣，黨主席在中央黨部是沒辦公室的，這件事情很多社會大眾都不知道，直到中央黨部竟然被民進黨派了北檢的鷹犬搜索後，大家才知道，原來民眾黨的黨主席在中央黨部是沒有自己的辦公室。

黃國昌說，自己到現在在中央黨部也沒有辦公室，「我2月1日以後在中央黨部也不會有辦公室，那不會有辦公室代表我不會去辦公嗎？錯，我還是會去，就像我現在去中央黨部辦公一樣」。

黃國昌表示，他現在去中央黨部辦公最喜歡的工作模式，就是到會議室，針對不同的主題，把不同部門的人請來，然後有白板、有投影機，把該執行的工作一樣一樣跟大家對清楚，「這樣子的模式，會持續地延續下去，所以我也有很清楚地跟黨中央的人講，在中央黨部不用準備我的辦公室」。

「那第三個身分，當然是要投入新北市長的選舉。」黃國昌說，2月1日就會成立競選總部，歡迎所有新北市民大家一起來，那昨天也很高興，趙少康大哥要來，那也竭誠地歡迎趙大哥。

黃國昌表示，這是屬於所有新北市民，對新北市接下來的規劃、願景、夢想共想實現的園地，那歡迎不分黨派的朋友大家都可以來，所以也會花相當的時間去投入新北市長選戰的準備。

接著黃國昌提到，除了在這些工作以外，非常多網友關心他的直播，「請各位網友放心，還是會持續的進行，禮拜一晚上的直播還是會繼續進行，未來只會增加，絕對不會減少」。

最後，黃國昌說，因為當立委不能當律師，所以在當立委的這段時間當中沒有做律師登錄，不過等2月1日拿到這邊的離職證明，應該還是會去登錄律師的工作，「那在有需要的時候，披上法袍」。