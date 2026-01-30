　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

▲蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

TVBS民調中心29日公布最新民調，無論民進黨推派王世堅或鄭麗君，蔣萬安支持度皆領先三成以上。對此，學者鈕則勳分析該份民調透露出的3重點，他直言，以數據來看，蔣萬安連任已絕無懸念，若在與輝達簽約後，聲勢會更加「如虎添翼」，現今綠營要燒腦的是到底是要拿出什麼壓箱寶才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止外溢效果波及南二都了。

對敏感政治議題勇於表態

鈕則勳指出，根據TVBS最新民調顯示，蔣萬安支持度大勝王世堅與鄭麗君，蔣分別以60%與62%的支持度完勝王世堅的27%與鄭麗君的25%，連蔣在20多歲年輕族群的支持度54%，都反超王世堅的38%。以這些數據來看，蔣萬安的連任已絕無懸念，若是在與輝達簽約後，聲勢會更加「如虎添翼」。

鈕則勳表示，這次的民調中透露出幾個重要訊息。第一，蔣萬安聲勢又拉抬的原因特別是日前「免費營養午餐」政策讓其他縣市、特別是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力，當然是顯著原因。

鈕則勳表示，蔣萬安已全然區隔藍軍大咖，不僅對敏感政治議題勇於表態，甚至敢對綠營高層批評，直球回應綠軍的政治攻堅，更讓藍軍支持者強化了對其支持的黏著度。

鈕則勳說，特別是台北市與輝達簽約在即，而市民對於輝達落腳台北後可能帶動的各種相關正面效應，更產生強烈期待，更讓蔣萬安有「如虎添翼」之能量。

第二，鈕則勳指出，王世堅年輕票已經落後於蔣，代表之前「從從容容、游刃有餘」的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面；而蔣萬安的「生生喝鮮乳」與「免費營養午餐」政策展現對於新生代年輕人的關懷，及對政治議題勇於表態的果敢決斷力，也能讓年輕族群感受到蔣的暖心與Guts，這種「剛柔並濟」的個性特質，都能對年輕票回流有相當助益。

「賴卓光環」效應不足以支撐鄭的能量

鈕則勳指出，第三，綠軍高層雖不斷藉對等關稅降到15%的系列政治操作，想為行政院副院長鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限。

鈕則勳認為，原因或許由於鄭麗君本身的的形象魅力不足，或也因民眾對綠營高層持續的政治操作或鬥爭在野不滿，「賴卓光環」效應不足以建構或支撐鄭的能量 ; 當然也可能因為國民黨及在野頻頻反制及質疑關稅雖降，但台灣要付出的代價甚至可能讓護國神山「台積電」的全球優勢不復存在，確實產生了一定程度的效果，讓綠營想建構鄭麗君是「談判大功臣」的形象定位效果有限。

鈕則勳直言，總之，進階版的蔣萬安，不僅強化了政績，更調整了人設，相關戰略佈局按部就班，穩紮穩打，已然立於不敗之地，而輝達簽約後，有了全球AI領導品牌及AI教父黃仁勳的加持，不僅能「獨善其身」穩住連任選情，更能「兼善天下」，亦即藉由其強大的能量，輻射擴散到藍軍的北部及中部縣市，拉抬藍軍候選人，甚至能對藍營部分選區中茶壺內的風暴產生控制作用。

最後，鈕則勳強調，現今綠營要燒腦的不只是台北市到底由誰出戰的問題，而是到底是要拿出什麼壓箱寶才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止這幅射外溢效果波及南二都了。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

此次調查是TVBS民意調查中心王115年1月23日至1月28日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

總召之爭對決柯建銘！　蔡其昌還原溝通過程：總統希望多一點承擔

