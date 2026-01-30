海鯤號完成50公尺潛測　黃國昌籲「爭氣點」：這種表現對得起國人嗎？

▲民眾黨立委黃國昌出席「珍重再見 後會有期！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國造潛艦原型艦海鯤號29日完成首次潛航測試，達成預設下潛50公尺的進度目標。對此，民眾黨團總召黃國昌今（30日）表示，花了納稅人幾百億，「拜託，爭氣一點！爭氣一點！延宕了多久？花500億耶」；他說，過去質詢時提到過，日本同級的潛艦只花150億，海鯤號花500億搞到今天這種表現，對得起國人嗎？該給的錢，台灣人民什麼時候少給過啊？認真一點。

針對今天是否會將民眾黨版的國防特別條例列入院會報告事項？黃國昌說，「會啊，我們會把我們的軍購條例列入報告事項」，那行政院版的只有民進黨提，民眾黨不會提，目前我所看到的報告事項的列表大概是這個樣子。

不過黃國昌提醒民進黨團，院會上個禮拜已經通過決議，針對有關軍購特別條例的事情，總統賴清德必須要到立法院進行報告，「這個是總統他必須要做的事情，那在沒有做以前，他們自己就把行政院的版本列入報告事項，我覺得恐怕不是很妥當」。

另外，針對國造潛艦海鯤號昨完成潛航測試，6月要交艦有樂觀空間嗎？此外，之前民眾黨團才剛訪問美國，美方對海鯤號有不同建議？對此，黃國昌說，第一，已經公開講過了，民眾黨提出了黨版特別條例後，民進黨裡面還是有一些比較理性的人，像之前那個國防院的執行長李文忠在看了民眾黨的特別條例後，都覺得寫得很好，裡面有非常多值得接下來國會在審議的時候參採得，這就是理性的討論。

黃國昌直言，但民眾黨的特別條例提出來後，民進黨鋪天蓋地在抹黑，就不知道他們在幹嘛。他們如果真的要講建軍計畫、說黨版的建軍不完整，那奇怪了，民眾黨所公佈的品項，不正是美國要賣給台灣的嗎？所以民進黨是準備要自打臉，說他當初跟美國提的請求美國准了，民眾黨把它放到特別條例裡面，在民進黨的眼中那些東西是根本不需要買？哪一樣不需要買？講清楚嘛。

黃國昌說，在跟民進黨辯論這個議題的延長線上，他才問了第二件事，「如果今天要講建軍的規劃，那民進黨就講清楚，花4000億去搞8艘潛水艇，是基於什麼樣子的戰略考量？是基於什麼樣子的建軍規劃？是基於什麼樣子的戰爭想像需求？說清楚講明白」。

黃國昌說，當初花4000億要蓋8艘潛水艇，從建軍的考量來講、從台灣跟美國一起在打造所謂的不對稱戰爭的型態來講，美國是贊成還是反對？請民進黨說清楚講明白，「到現在這些具體的問題，完全都不敢面對」。

黃國昌指出，對於海鯤號來講，花了納稅人幾百億了，「拜託，爭氣一點！爭氣一點！延宕了多久？花500億耶」；他說，過去質詢時就提到，日本同級的潛艦只花150億，海鯤號花500億，搞到今天這種表現，對得起國人嗎？該給的錢，台灣人民什麼時候少給過啊？認真一點。