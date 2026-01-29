海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

▲海鯤號日前執行潛航前置海上測試。（圖／台船提供）

記者蘇靖宸／台北報導

潛艦國造原型艦「海鯤號」今（29日）首次執行淺水潛航測試，曾因在審查114年度中央政府總預算時說出「海鯤號浮起來就有錢啦」言論的國民黨立委徐巧芯表示，她曾說海鯤號沒辦法在2025年完成海試，所以編列後續艦上的預算在2025年完全用不到，卻被青鳥出征，結果事實證明「我說的才是真的」，但若現在能夠走上正軌，絕對是好事一件，她衷心祝福海鯤號能夠完成測試，順利交艦，只不過目前無法動支後續艦的預算，因為國防部長顧立雄曾承諾，「沒有完成海試不會動支」。

海鯤號原訂2025年11月底交艦給海軍，但因測試進度不如預期而落空，且延宕賠償金以每天19萬元計算。徐巧芯29日晚間說，今晚傳出海鯤號下潛測試（50公尺）成功的訊息，應給予鼓勵，並期待能夠在安全無虞的情況下盡快完成，畢竟已經延期太久，且中間甚至發生沒安裝錨機就出海、X型舵失靈導致要船員手搖的各種不合理情況發生，若現在能夠走上正軌，絕對是好事一件。

徐巧芯指出，她審查去年度總預算時告訴大家海鯤號根本沒辦法在2025年完成海試，所以編列後續艦上的預算在2025年完全用不到，當時被青鳥出征，甚至成為大惡罷主要的攻擊論述，但事實證明，「我說的才是真的」，只不過忠言逆耳，有些人聽不進去。

徐巧芯說，2025年海鯤號都沒有完成海試，連下潛測試都是今天第一次進行，所謂「浮起來」的海上測試從原本說好的去年4月一路延遲到9月底，再延長到11月底，如今已經隔年1月底，才有初步的進度，而且今天並非海測完成，至少還要進行五次以上的測試，包含尚未進行的200公尺潛航以及戰術測試等，才有可能交艦。

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

對於今天過後是否可以動支後續艦的預算？徐巧芯表示，答案是「不行」，因為顧立雄公開的承諾是「沒有完成海試不會動支」，海測除了浮航，還有50公尺下潛的數次測試，最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成，才算完成海試。她強調，也就是說，從頭到尾其實沒有人擋住海鯤號與其後續艦的預算，是國防部和台船自己無法如期完成進度導致的。

徐巧芯表示，她衷心祝福海鯤號能夠完成測試，順利交艦，但在去年的當下，明明只要有基本的判斷能力就知道不可能，還硬要開支票欺騙社會大眾，是難以被容許的事情。

針對海鯤號今首度潛航，台船晚間回應，29日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。

台船說，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑，未來將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。