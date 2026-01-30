　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

▲嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

▲嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」近日因社群平台 Threads 爆紅，幽默又勤奮「海巡」的官方小編「羊編」圈粉無數，卻在29日爆發公關爭議。一家行銷公司發文自爆「代操嘉南羊乳 Threads」，並將其作為成功案例宣傳，消息曝光後引發網友譁然，不少粉絲直呼「情感上難以接受」，質疑原本真實可愛的羊編形象是否只是行銷包裝。對此，羊編也出面回應了。

行銷公司自爆代操　粉絲直呼「泡泡破了」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該行銷公司在社群發文指出，協助嘉南羊乳操作 Threads，並形容雙方合作是老品牌轉型的「雙向奔赴」，甚至被業界拿來當作推廣服務的範例。然而「代操」一詞一出，立即引爆反彈，網友紛紛留言批評行銷公司不專業，也對品牌產生失落感，直言「寧願不知道真相」。

▲有網友發現，嘉南羊乳的社群疑似是由代銷公司代操。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友發現，嘉南羊乳的社群疑似是由代銷公司代操。（圖／翻攝自Threads）

羊編親自發聲澄清：沒有代操、沒有委外

面對輿論延燒，嘉南羊乳官方小編「羊編」今晚在 Threads 發出長文正面回應並致歉，強調公司確實有與行銷公司合作，但合作內容僅限於 LOGO、圖像與社群視覺風格建議，「Threads 上的每一篇發文、每一次海巡、每一則留言，都是由嘉南羊乳總公司我羊編本人，親自執行、親自承擔，沒有代操、也沒有委外代操。」

羊編也解釋，半夜或清晨仍能看到帳號互動，並非排程或團隊輪班，而是「只有我一個人，在家裡滑手機、回應大家」，並再次強調自己是嘉南羊乳員工，而非行銷公司人員。

在 Threads 查看

真誠道歉獲諒解　5小時破5.1萬讚力挺

羊編坦言，理解粉絲對「操作」二字感到失落，也承認品牌走到這個位置，更應該謹慎每一個選擇，會記住這次經驗並進行調整。該篇道歉與說明貼文曝光後，5小時即吸引超過5.1萬人按讚，不少網友留言力挺，「沒看過代工小編這麼拚的」、「羊編是真實存在的」、「一字一字打出來的感覺看得出來」，事件風向也逐漸轉為支持與理解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／力積電通知停產　IC設計廠急發重訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

預估四波車潮！　春節連假北部地區交通特性報你知

美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣估探0℃　專家：訊號顯著

緬懷創辦人辭世十周年　張榮發基金會舉辦紀念音樂會

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

想吃藍莓快買！產季提前＋氣候干擾　全球價格將迎波動期

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

交女友前「每天買1股台積電」　帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了

台鐵耗資4.4億元復建平溪線　1/31提前復駛

拿不出15萬民調費　民眾黨美女博士嘆「前輩說選舉要準備1000萬」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

預估四波車潮！　春節連假北部地區交通特性報你知

美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣估探0℃　專家：訊號顯著

緬懷創辦人辭世十周年　張榮發基金會舉辦紀念音樂會

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

想吃藍莓快買！產季提前＋氣候干擾　全球價格將迎波動期

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

交女友前「每天買1股台積電」　帳面獲利40萬↑！網：比人可靠多了

台鐵耗資4.4億元復建平溪線　1/31提前復駛

拿不出15萬民調費　民眾黨美女博士嘆「前輩說選舉要準備1000萬」

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

【快還錢！別再躲】父欠600萬跑路！債主不放過衝便當店撒白紙

相關新聞

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

一位日本網友28日在社群平台Threads貼出2024年立法院朝野攻防時，民進黨立委郭國文搶走秘書長周萬來文件的影片，該貼文引起熱議，更吸引破百萬次瀏覽。特別的是，底下留言卻是大批藍綠白支持者吵成一團，綠營支持者留言表示「選出藍白這些賣台立委，還要靠民進黨委員去做這種事才能保護台灣，實在太可悲」、「這個人救了台灣」， 藍白支持者則反擊「連日本人都看不下去」、「一堆青鳥跑來日本人的貼文底下用日文造謠是什麼鬼」。

公園驚見「活魚丟廚餘桶」！釣客揭真相

公園驚見「活魚丟廚餘桶」！釣客揭真相

外國男坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」網氣炸

外國男坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」網氣炸

包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回1句「殺很深」

包給陳漢典禮金被嫌少！小S神回1句「殺很深」

22000元大鈔沒人收? 隱藏用途曝光： 很招財

22000元大鈔沒人收? 隱藏用途曝光： 很招財

關鍵字：

嘉南羊乳羊編Threads代操爭議社群行銷

讀者迴響

最夯影音

更多
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面