嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎「感情被玩弄」　小編發長文吐心聲

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」近日因社群平台 Threads 爆紅，幽默又勤奮「海巡」的官方小編「羊編」圈粉無數，卻在29日爆發公關爭議。一家行銷公司發文自爆「代操嘉南羊乳 Threads」，並將其作為成功案例宣傳，消息曝光後引發網友譁然，不少粉絲直呼「情感上難以接受」，質疑原本真實可愛的羊編形象是否只是行銷包裝。對此，羊編也出面回應了。

行銷公司自爆代操 粉絲直呼「泡泡破了」

該行銷公司在社群發文指出，協助嘉南羊乳操作 Threads，並形容雙方合作是老品牌轉型的「雙向奔赴」，甚至被業界拿來當作推廣服務的範例。然而「代操」一詞一出，立即引爆反彈，網友紛紛留言批評行銷公司不專業，也對品牌產生失落感，直言「寧願不知道真相」。

羊編親自發聲澄清：沒有代操、沒有委外

面對輿論延燒，嘉南羊乳官方小編「羊編」今晚在 Threads 發出長文正面回應並致歉，強調公司確實有與行銷公司合作，但合作內容僅限於 LOGO、圖像與社群視覺風格建議，「Threads 上的每一篇發文、每一次海巡、每一則留言，都是由嘉南羊乳總公司我羊編本人，親自執行、親自承擔，沒有代操、也沒有委外代操。」

羊編也解釋，半夜或清晨仍能看到帳號互動，並非排程或團隊輪班，而是「只有我一個人，在家裡滑手機、回應大家」，並再次強調自己是嘉南羊乳員工，而非行銷公司人員。

真誠道歉獲諒解 5小時破5.1萬讚力挺

羊編坦言，理解粉絲對「操作」二字感到失落，也承認品牌走到這個位置，更應該謹慎每一個選擇，會記住這次經驗並進行調整。該篇道歉與說明貼文曝光後，5小時即吸引超過5.1萬人按讚，不少網友留言力挺，「沒看過代工小編這麼拚的」、「羊編是真實存在的」、「一字一字打出來的感覺看得出來」，事件風向也逐漸轉為支持與理解。