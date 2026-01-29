柯文哲批賴清德執政「司法敗壞嚴重」　蔡正元：他會在意司法傷害嗎？

▲柯文哲土城十講。（圖／截取自柯文哲YouTube）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲自去年交保後，在Youtube頻道推出「土城十講」，今（29日）播出第8集，特別邀請即將入獄的前立委蔡正元合體。柯文哲說，賴清德執政這一年多來，司法的敗壞是最嚴重的，當司法變成政治工具這對國家的影響很大；蔡正元則酸說，「他會在意司法傷害嗎？國家是他的比較重要，還是司法是國家最後一道防線比較重要？」民進黨就是要讓柯社會性死亡，支持者就會流散到民進黨，下次連任總統可以輕而易舉。

柯文哲說，以前跟蔡正元講話就覺得奇怪，「這個政治人物怎麼好像很有念書的樣子」，以前遇到一般政治人物，講三句就知道這個沒念書。他說，這三本書他以前就有了，但是沒有時間念，「終於、終於，坐牢的時間充足，有充足的時間念，所以感觸非常多，第一次有機會找到原作者來上我們的節目」。

柯文哲說，同是天涯淪落人、相逢何必曾相識，也曾經在這個土城學長學弟。「所以我們今天就請台灣島史記的作者，蔡正元博士來跟大家說明這本書」。蔡正元則笑說，「你待得比較久，修為比較久」。

除了談論台灣史的觀點外，柯文哲與蔡正元也談到，以前都說什麼法院是國民黨開的，現在不只法院了，現在連大法官、憲法法庭也是民進黨開的，然後還有更可怕北檢署、鏡新聞，「在賴清德執政這一年多來，司法的敗壞是最嚴重的，這也是我遇到很多司法界的朋友，當然黃國昌也是啊，批評最多的」。

柯文哲說，司法本來是國家最後一道防線，應當被人民信任，可是當老百姓明明就看到這司法就是政治工具，這對國家的影響很大。特別是，最後連憲法法庭大法官都跳下來當打手，「這時實在是很...，在過去的歷史從來沒有發生這種事情」。

柯文哲直言，所以從檢察官到法官、最高法院的大法官，都變成政治工具，哇，這個實在是，這後遺症滿大的，恐怕也不是1、2天可以解決的，「最慘的是什麼？檢察官求刑我28年6個月，結果我第一次離開台北到嘉義，馬路上都是要跟他排隊照相的人，代表司法的信任度破產了，這很嚴重」。

柯文哲提到，民國75年他台大醫學系畢業那一天，記得非常清楚，那天是陳水扁有坐監席別會，他因為蓬萊島案要去坐牢，然後那一天最後一場是謝長廷講，「你想想看，民國75年到現在已經40年了，我對那天晚上他講的話非常有印象，他講一個概念，他說一個人如果被判刑，那應該覺得很羞恥、因為很怕人家知道，結果被判刑的人全省搞坐監惜別會，每一場都幾萬人」。

柯文哲指出，也就是說，當政府說這個人是壞人的時候，老百姓心裡面在想說這應該是好人；倒過來說，當政府說他好人的時候，老百姓都在想說這個應該是壞人，當一個社會司法已經不被人民信任，國家對這種是非對錯善惡已經沒有辦法建立標準了。

柯文哲說，40年前台大醫學系畢業，當一個國家是非善惡已經沒有讓人民信服的標準，沒想到40年後還是一樣，這才是國家的危機。

柯文哲說，沈慶京去拜訪他時，離開辦公室面露微笑，就被檢察官說是合謀犯意的證據，讓蔡正元忍不住說，「多少人見你的時候有微笑回去？這種東西在任何一個法律的標準上，都不構成犯罪，只有在民進黨的檢察署才會構成犯罪」。

柯文哲接著說，自己被羈押一年了，最後檢察官跟他的律師辯論搜索他家的法條，到底有沒有法源基礎，「我說，你們已經把我羈押一年了，你們是不是當時應該辯論完了再把我羈押，現在已經把我關押一年了，你們還繼續在辯論這個題目，不是很奇怪嗎？」

蔡正元說，這就是因為要關柯文哲，所以才去找證據、找法律，就是先畫靶再射箭，「這我比你有經驗」。他說，當時第一時間到他家搜索羈押，罪名是侵佔中影公司的資金，結果羈押2個月怎麼查都查不到，「不但查不到我從中影公司拿走任何一毛錢，還查到我拿了很多錢去補中影公司被人家掏空的虧損，然後起訴書裡面就不敢談中影公司了，改談阿波羅公司」。

蔡正元說，因為民進黨覺得柯文哲選總統拿到很多很多的票，本來民進黨拿得到而且國民黨拿不到的票，「所以現在的今上覺得，弄個案子給你，讓你社會性死亡，以後人家看到柯文哲，不敢跟你接近、不敢跟你拍照、不敢給你聲援，讓你社會性死亡你就沒有影響力，那原來你的支持者就會流散，一大部分就回去民進黨」，然後賴清德下一次選總統連任就可以輕鬆易舉了，這個策略很清楚。

蔡正元指出，因為這樣，所以才會這個罪沒有，換另外一個；另外一個罪沒有，就一直加一直加。柯文哲認為，「不是啦，但是對司法傷害太大」，蔡正元則反問，「他會在意司法傷害嗎？國家是他的比較重要，還是司法是國家最後一道防線比較重要？」