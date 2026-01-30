鄭麗文稱「和平從台灣出發」　林濁水轟天兵：中國不斷對鄰國威懾

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前表示，第一島鏈不再是冷戰前沿，不要開啟冷戰2.0，而是要成為一個「和平島鏈」，且就從台灣開始。對此，前立委林濁水今（30日）直言，自2010年後迄今，第一島鏈緊張無比，原因正是中國現在有龐大的艦隊、航母，並配合5代戰機形成的遠洋投射能力，再不斷地穿梭島鏈南北，對鄰國進行威懾，他痛批，鄭麗文所說的不是天兵言的話，那是什麼？

林濁水指出，過去韓國瑜以擅天兵語崛起，除了讓正常人一頭霧水，也讓韓粉學者如醉如癡；而今鄭麗文毫不遜色，說第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不須要開啟冷戰2.0，且和平要由台灣啟動。

林濁水重批鄭麗文的見解，毫無疑問是天兵！與韓國瑜的太平島挖石油、尼泊爾位在阿爾卑斯山系出同門。林濁水強調，現況下的事實和鄭麗文說的完全相反，冷戰期間韓戰、越戰雖然打得火熱，但第一島鏈根本風平浪靜。

林濁水說，因為冷戰期間，中國在軍力上毫無遠洋投射能力，採取的是在距離第一島鏈遙遠的地方進行「近岸防衛戰略」，當時第一島鏈根本不存在什麼軍事上的緊張關係。

林濁水指出，但自2010年後迄今，第一島鏈反而緊張無比，原因正是中國現在有龐大的艦隊、航母，並配合5代戰機形成的遠洋投射能力，再不斷地穿梭島鏈南北，對鄰國進行威懾。

林濁水直言，當中國宣布以南海為其核心利益，從而挑戰國際海洋公約、國際仲裁，還在南海島礁上大肆填沙造陸建立軍事設施時，第一島鏈就因此形成緊張的狀況。

最後，林濁水痛批，面對當前這樣得局勢，鄭麗文卻莫名其妙地強調「島鏈和平」要從台灣出發，儘管鄭麗文一再被某些學者讚為天人，但是所說的不是天兵言的話，那是什麼？