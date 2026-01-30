霍諾德攀登台北101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

▲中國大陸無保護極限運動第一人吳永寧。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國極限攀岩選手霍諾德（Alex Honnold）25日成功再無保護狀態的情況下成功攀登台北101，活動結束後，輿論仍持續發酵。大陸網友在討論過程中，不禁回想起曾經的「玩命三巨頭」，包括來自香港的網紅瑜伽師索菲亞、大陸跑酷高手、無極限保護第一人吳永寧和飛鼠裝滑翔高手劉安，不幸的是，三人短短四年內先後殞命，讓外界對生命極限的挑戰，興起更深刻的省思。

網紅瑜伽仙子索菲亞的「懸崖倒懸」

索菲亞是香港的網紅瑜伽師，擅長在各種驚險的懸崖峭壁上挑戰高難度瑜伽動作，進而被網友們封為「瑜伽仙子」。她將瑜伽和極限運動連結在一起，在極度危險的地勢做瑜伽動作，挑戰生命極限的內容，吸引大批狂熱粉絲觀看。

然而，隨著她挑戰難度加大，意外隨之而來，就在2021年7月10日，索菲亞在香港青大石澗山路這處「險地」，準備挑戰高難度瑜伽動作時，一如往常地站在懸崖邊緣，就在她試圖完成一個高難度動作時，一陣強風吹過，使她身體失去平衡而向後傾倒，最終失足墜入了瀑布深潭，香消玉殞，得年24歲。

中國無保護極限運動第一人吳永寧

吳永寧是大陸知名的跑酷高手，曾自稱「國內無保護極限運動第一人」，他不僅擅長於一般的跑酷動作，更喜歡在高樓建築上進行徒手攀爬，讓觀眾看得膽戰心驚，被不少業內人士私下封為「跑酷第一瘋」。

吳永寧對極限運動的痴迷反映在各種場景中，他會選擇世界級的高樓大廈作為挑戰目標，在沒有任何安全保護措施的情況下，徒手攀爬建築物的外牆，像走在生命極限的鋼索上，挑戰生與死的界線。

2017年11月8日，吳永寧前往長沙，試圖挑戰約50至60層樓高的華遠中心大廈，正當他攀爬到263公尺的高度時，突然失足從建築物上墜落。這一幕，頓時讓現場觀看的民眾驚嚇不已、永生難忘，吳永寧的生命戛然而止，生命的齒輪永遠停在26歲。

飛鼠裝滑翔高手劉安

劉安也是一名極限運動痴迷者，從高速滑雪到深潛都很在行，尤其在飛鼠裝滑翔（陸稱：翼裝飛行）領域更是其中的佼佼者。她擁有近2000次的跳傘滑翔紀錄，擁有豐富的經驗，也經常到各地挑戰地心引力拉扯的極速感。

劉安在2020年參與在湖南張家界天門山拍攝的一部極限運動紀錄片。在拍攝過程中，她嫻熟的操縱著飛鼠裝，從2500公尺的高空躍下，在藍天的襯托下翱翔於大地之上，不過，就在一個細微的操作上，劉安突然出現失誤，摔落深谷，杳無音訊，6天後，她的遺體在山谷裡被發現，得年24歲。

索菲亞、吳永寧、劉安都對極限運動十分著迷，也都在生命最璀璨的時刻結束，無論是追求人生目標或挑戰極限，都讓外界對於生命的脆弱和無常，持續的反思和深省。