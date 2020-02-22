開學日「病毒不迫降」！陳其邁找知名兒童醫師教洗手「洗給你看」

記者蔣婕妤／台北報導

25日就要開學，面對新冠肺炎疫情持續延燒，不少父母擔憂孩子健康。對此，行政院副院長陳其邁找來知名兒科醫師，親自「洗給你看」教導正確洗手，強調正確洗手和衛生觀念比戴口罩更重要。

陳其邁透過臉書影片傳遞「愛洗手病毒不迫降」觀念。他請到馬偕兒童醫院小兒感染科的主治醫師黃瑽寧，告訴大家洗手訣竅，洗手口訣「濕搓沖捧擦」、搓的步驟「內外夾弓大立完」。

陳其邁強調，上學前量體溫、咳嗽時戴口罩、少碰眼鼻口、正確勤洗手。只要做好個人防護，開學就能常保健康。