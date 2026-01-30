26歲健美網紅睡夢猝逝　翻出生前照曝「身體早在求救」

▲26歲健美網紅畢嘉琪睡夢中猝逝，震驚中國健美圈。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

26歲中國健美網紅畢嘉琪，近日在睡夢中突然離世，震驚中國健美圈。好友透露，畢嘉琪才剛新居落成、拿到鑰匙，不料竟血管暴起、嘴唇黑紫猝死。對此，有細心粉絲發現，其實畢嘉琪生前一張照片顯示「身體早已在求救」，可惜無人注意到異狀。

生前打麻將照片曝光 嘴唇發紫「身體早在求救」

綜合陸媒報導，畢嘉琪在寧波健身圈以苦練聞名，社交平台上每一張都與健身有關，肌肉線條精實，才剛拿到新房鑰匙，還與友人相約比賽結束後一同大吃慶功，沒想到正處於人生上升期的他，所有未來計劃突在一夜之間戛然而止。

▲畢嘉琪生前打麻將照片，嘴唇發紫、神情疲憊。（圖／翻攝自微博）

有粉絲發現，畢嘉琪生前最後一次公開露面時，其實已出現異常徵象。有熟識的朋友翻閱照片緬懷，上傳一張畢嘉琪不久前打麻將的照片，但照片中的他嘴唇發紫，整個人癱在椅子上，神情看起來異常疲憊，讓網友驚呼「這不是嚴重缺氧的徵兆嗎」、「他的身體早就在求救」。

自嘲頭部「腫像饅頭」 已經是危險徵兆

事實上，畢嘉琪今年1月初還曾上傳一張自拍照，自嘲頭部腫脹「腦袋腫成發麵饅頭」，但當時身邊的人普遍認為他只是賽前脫水、極端減脂的暫時性症狀，甚至還將之視為是努力備賽的證明。怎料其實是危險徵兆，讓不少人懷疑猝死與心肌梗塞有關。

▲畢嘉琪猝死，親友難以置信，也在中國健身圈引起討論。（圖／翻攝自微博）

嘴唇發紫，常見於血氧不足或循環不良，與心肺功能異常高度相關，屬不容忽視的警訊；若非天冷、且持續不退或伴隨喘、胸痛、昏沉等症狀，應盡速就醫。高強度健美圈裡，這類「身體求救」往往容易被當成疲勞或環境因素而忽略。

群組熱聊到邀約「暖房」 如今轉眼只剩空屋

畢嘉琪離世前夕，仍在微信群組中與友人熱烈互動，討論接下來比賽與生活規劃。由於新居剛完成裝修，他數日前還邀請好友到家中聚會「暖房」，暢談搬家後的憧憬，如今卻只留下空蕩蕩的房子，與難以接受、情緒哀痛的親友。

▼畢嘉琪社群上滿是刻苦訓練的照片。（圖／翻攝自微博）