公主號、武漢包機「5關鍵」大不同　知情人士：政治操作的是中國大陸





▲鑽石公主號專機回台。（圖／翻攝自林佳龍Facebook）

記者蔣婕妤／台北報導

鑽石公主號包機21日降落桃園機場，19位滯留日本的國人如願回台，前總統馬英九則喊話總統蔡英文「武漢也有國人等待幫助」。據了解，這次鑽石公主號包機順利完成任務，主要有「五大關鍵」，日方的全力協助對比中國大陸方面的不配合，正是為何「公主包機能、武漢包機不能」的主因。

鑽石公主號包機21日順利從日本接回19位滯留國人，指揮中心22日表示，送醫過程順利，所有旅客心情也非常好，此次跨單位動員176人，對於包機順利完成第一階段任務，指揮中心對所有工作人員表達感謝。對比公主號包機順利完成任務，馬英九及藍營質疑，為何另一端的武漢台商第二班飛機遲遲無法起飛。

據了解，鑽石公主號的包機能順利起飛，其中有五大關鍵，分別是「國籍航空執飛」、「登機檢疫」、「時間沒有延誤還提早」、「名單事先掌握」、「日方全力協助」。

此次鑽石公主號包機由日方協助提供羽田機場，由我國派出華航執飛。對比首批武漢台商返國前，我方同樣希望由華航執飛，不過，中國大陸卻堅持由他們的東航執行任務，最後我方基於保護國人優先原則同意，沒想到狀況連連，所以這次台灣方面無法輕易接受再由東航派機。

在登機檢疫部分，鑽石公主號包機，國人自日本羽田機場登機後，即需照我方要求嚴格執行檢疫，指揮中心22日表示，經檢疫返台19人中，皆無人發燒。對照武漢首班台商飛機，因沒有我方人員在場，防疫措施明顯不足。

此外，日方面對鑽石公主號台灣派出的包機全力協助，包機在時間上沒有延誤甚至還提早，名單也是事先掌握，相較武漢台商的登機名單，不但在登機門關上前一刻才送上，甚至也沒有符合我方「弱勢優先」的原則。

針對武漢台商包機議題，知情人士表示，當初我方希望由台灣派華航執飛，中國大陸不贊成，提出用他們的東航載運，當時基於保護國人優先原則，同意這樣的作法。結果卻顯示，包機任務執行過程中，對方遲遲不肯提供名單、一直到起飛前一刻才交出機上名單，造成我方查對困難。

知情人士接著指出，上機前的檢疫，由於我方無法派人，無從得知狀況，上機後更出現確診案例，另外，機上防護措施也不足。回台後，就如大家所看到，首批回台人士並沒有落實我方要求的老人、孕婦、兒童、慢性病患等弱勢優先名單。

知情人士說，「這不是說台灣在鐵齒什麼，而是事實東航飛機載運國人沒有達到保護目的，會造成防護缺口，機上撤離的台灣人民也會暴露在不安全的空間、增加感染的風險。」

知情人士強調，對比鑽石公主號跟武漢台商的包機議題，中國大陸方面疾言厲色指控台灣政治操作，但大家對比一下就可以明白，為何日本可以讓台灣派機接人，中國大陸卻不行？另外，中國大陸也可以讓各國包機去接人，為何台灣不行？「檢視這2個問題的答案，就可以知道政治化的是中國，不是台灣。」

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