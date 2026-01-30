　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首位表態！王世堅挺蔡其昌「不會動不動對槓」　盼老柯退在最高點

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團近日將進行黨團總召登記與改選，民進黨立委蔡其昌登記參選總召，挑戰「萬年總召」柯建銘。對此，綠委王世堅今（30日）受訪時表示，蔡其昌確實非常適合，自己舉雙手贊成，他來登記也一定選得上、贏過柯建銘。王也坦言，不是柯建銘不好，是一直希望他交棒，如果這時候退在最高點，大家都會尊敬他，且蔡其昌是講理的、身段比較柔軟，未來不會動不動朝野對槓。

▲▼立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）

媒體詢問，是否認為蔡其昌爭取總召，是總統賴清德授意？王世堅坦言，不知道蔡其昌登記是否總統授權，但他確實是擔任總召非常好人選，他在立法院資歷豐富、在其他社團領導也非常成功，個人是認為，如果蔡其昌登記參選黨團總召，對國家來說「深慶得人」，來登記也一定選得上，會贏過柯建銘。

王世堅直言，不是說柯建銘不好，柯總召做很久，一直希望他能夠交棒，面對新的時局也要調整黨團作法、與時俱進，不應該固定就是要對抗，這是不對的，蔡其昌年輕會有新的思維，他的反應很快，針對每次政策、朝野合作，他的做法跟看法會完全不一樣，希望柯總召可以交棒。

王世堅說明，柯建銘總召貢獻民進黨30年，上上下下都感謝他，這時候退出爭取黨團總召，正是時候，就退在最高點的時候，大家都會尊敬他，這是對的，如果蔡其昌確定登記，相信他會勝出，我舉雙手支持蔡其昌。

至於此次總召選舉是否代表賴系、非賴系之爭？王世堅認為，這不以賴系、非賴系來看，至少他是堅系，不以此考量，容或民進黨內有派系，但執政黨的決策會影響國家，不會用派系來看，新潮流是最大派系沒錯，也有很多好的人才啊，每個派系、每個黨都有好人才。

媒體也詢問，如果未來是蔡其昌擔任總召，朝野還會鬥嗎？王世堅直言，他認為會更和諧，蔡其昌個性是講理的，不會不假思索每件事情都要朝野對槓，談不好還可以用時間磨合，相信蔡其昌領導下，黨對黨之間的磨合方式會有改變，不會動不動就在檯面對立，蔡其昌身段比較柔軟，也年輕想法能與時俱進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫
飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊請辭監察院長　被問她現況！陳其邁：祝她早日康復

白營6立委任期最後一天！　黃國昌率黨團拼住宅法、助理費修法三讀

衝東京挺國家隊「台灣之夜」有啦啦隊應援？　蔡其昌：還在規劃

傳輝達要蓋第二總部也落腳台北　蔣萬安：若有需求會給予協助

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

藍白有不同主張、但共同目標可合作　黃國昌喊拉下民進黨政府

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

快訊／綠營首例！3連霸女悍將初選擊落對手　「看守所登記」勝出

首位表態！王世堅挺蔡其昌「不會動不動對槓」　盼老柯退在最高點

海鯤號完成50公尺潛測　黃國昌籲「爭氣點」：這種表現對得起國人嗎？

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

陳菊請辭監察院長　被問她現況！陳其邁：祝她早日康復

白營6立委任期最後一天！　黃國昌率黨團拼住宅法、助理費修法三讀

衝東京挺國家隊「台灣之夜」有啦啦隊應援？　蔡其昌：還在規劃

傳輝達要蓋第二總部也落腳台北　蔣萬安：若有需求會給予協助

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

藍白有不同主張、但共同目標可合作　黃國昌喊拉下民進黨政府

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

快訊／綠營首例！3連霸女悍將初選擊落對手　「看守所登記」勝出

首位表態！王世堅挺蔡其昌「不會動不動對槓」　盼老柯退在最高點

海鯤號完成50公尺潛測　黃國昌籲「爭氣點」：這種表現對得起國人嗎？

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

政治熱門新聞

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

鄭麗文稱中國是親人！梁文傑：這種親戚有何意義

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

卸任立委後立刻轉戰新北市　黃國昌宣布競選總部2月成立

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

柯酸藍營玻璃心　鄭麗文：關太久心靈受創

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

關鍵音檔！役男遭丟包台64慘死　家屬：不實指控傷害不亞於車輾過的痛

柯文哲批賴清德執政「司法敗壞嚴重」　蔡正元：他會在意司法傷害嗎？

海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

藍新竹縣長初選攻防激烈　陳見賢宣布辭黨部主委：盼紛擾止於我

更多熱門

相關新聞

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

中國中央軍委副主席張又俠因「嚴重違紀違法」遭立案調查，消息由中國官方於1月24日公布，引起議論中國後續是否有其他動作。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫28日透露一位前日本空軍司令曾分析，中國空軍要比俄羅斯空軍弱很多，台灣空軍比烏克蘭空軍強太多，光憑空軍作戰能力，中國只是數量多，台灣的就像拳擊運動員跟高中生打架，可能最後打得很辛苦，但剛上來時高中生完全不是對手，可以爭取時間。

蔡其昌選總召盼朝野多溝通　黃國昌：不理性飆罵的都是綠黨團

蔡其昌選總召盼朝野多溝通　黃國昌：不理性飆罵的都是綠黨團

梁育誌性侵殺人逃死　陳揮文痛批司法、廢死聯盟：被害人就該死嗎？

梁育誌性侵殺人逃死　陳揮文痛批司法、廢死聯盟：被害人就該死嗎？

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

學者分析北市民調：蔣萬安連任已無懸念　綠營要燒腦的是外溢效果

總召之爭對決柯建銘！　蔡其昌還原溝通過程：總統希望多一點承擔

總召之爭對決柯建銘！　蔡其昌還原溝通過程：總統希望多一點承擔

關鍵字：

民進黨總召選舉蔡其昌柯建銘王世堅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面