首位表態！王世堅挺蔡其昌「不會動不動對槓」　盼老柯退在最高點

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團近日將進行黨團總召登記與改選，民進黨立委蔡其昌登記參選總召，挑戰「萬年總召」柯建銘。對此，綠委王世堅今（30日）受訪時表示，蔡其昌確實非常適合，自己舉雙手贊成，他來登記也一定選得上、贏過柯建銘。王也坦言，不是柯建銘不好，是一直希望他交棒，如果這時候退在最高點，大家都會尊敬他，且蔡其昌是講理的、身段比較柔軟，未來不會動不動朝野對槓。

▲立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）



媒體詢問，是否認為蔡其昌爭取總召，是總統賴清德授意？王世堅坦言，不知道蔡其昌登記是否總統授權，但他確實是擔任總召非常好人選，他在立法院資歷豐富、在其他社團領導也非常成功，個人是認為，如果蔡其昌登記參選黨團總召，對國家來說「深慶得人」，來登記也一定選得上，會贏過柯建銘。

王世堅直言，不是說柯建銘不好，柯總召做很久，一直希望他能夠交棒，面對新的時局也要調整黨團作法、與時俱進，不應該固定就是要對抗，這是不對的，蔡其昌年輕會有新的思維，他的反應很快，針對每次政策、朝野合作，他的做法跟看法會完全不一樣，希望柯總召可以交棒。

王世堅說明，柯建銘總召貢獻民進黨30年，上上下下都感謝他，這時候退出爭取黨團總召，正是時候，就退在最高點的時候，大家都會尊敬他，這是對的，如果蔡其昌確定登記，相信他會勝出，我舉雙手支持蔡其昌。

至於此次總召選舉是否代表賴系、非賴系之爭？王世堅認為，這不以賴系、非賴系來看，至少他是堅系，不以此考量，容或民進黨內有派系，但執政黨的決策會影響國家，不會用派系來看，新潮流是最大派系沒錯，也有很多好的人才啊，每個派系、每個黨都有好人才。

媒體也詢問，如果未來是蔡其昌擔任總召，朝野還會鬥嗎？王世堅直言，他認為會更和諧，蔡其昌個性是講理的，不會不假思索每件事情都要朝野對槓，談不好還可以用時間磨合，相信蔡其昌領導下，黨對黨之間的磨合方式會有改變，不會動不動就在檯面對立，蔡其昌身段比較柔軟，也年輕想法能與時俱進。