政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸「國民黨玻璃心」　鄭麗文：他關太久心靈受創很深

▲▼ 鄭麗文拜訪馬前總統。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）表示，藍白合也可為「藍白分」，分工合作，每個人做擅長、喜歡的事；被追問藍白分可能變「分手」？柯直言，「世界上什麼事都有啊！」但國民黨朋友們每個都很玻璃心，民進黨的則是每個都見獵心喜。國民黨鄭麗文晚間接受「少康戰情室」節目中接受主持人趙少康專訪時指出，目前藍白合作非常穩定，但因柯文哲這段時間被關在牢裡，所以對藍白合作經驗還停留在2024年總統大選，難免有比較負面的經驗、心靈受創很深。

柯文哲今早出席民眾黨活動，被問到藍白分是否會從分工合作變為分手？柯文哲表示，「世界上什麼事情都有啊！我感覺啦！藍營的朋友們每個都很玻璃心啦！那綠營的每個都見獵心喜。」接著扯藍白合是因為總統賴清德造成的，賴清德加上民進黨總召柯建銘，不然怎麼會有藍白合？

節目主持人趙少康晚間詢問，柯文哲每天都在放話，日前還稱大罷免大成功，是因為小草不忍柯文哲在牢裡受苦，現在國民黨好像只能對白營忍氣吞聲、不能講重話？鄭麗文回應，目前藍白合作非常穩定，但因為柯文哲這段時間被關在牢裡，所以對藍白合作經驗停留在2024年總統大選，難免有比較負面的經驗、心靈受創很深。

趙少康聽完後大笑，「他受創？他當時就應該藍白合，8成就不是民進黨執政，不會變現在這樣子」。鄭麗文也笑說，國民黨受創也很深，柯對藍白合有負面經驗，但至少對藍沒有口出惡言，尤其跟黃國昌團隊溝通之後，應該也感受到氣氛不同，所以雙方陣營有高度體認。她點出，黃國昌公開、私下多次提到，2028一定要非常清楚認知，一定要政黨輪替，現在開始就要藍白合作，黃的方向堅定，所以藍營也希望在任何誤會跟疑慮時加緊溝通，避免不必要誤會。

鄭麗文強調，很多人支持藍白合，但也有人擔心國民黨被騙，自己要請大家放心，藍白保證沒有溝通障礙，一心一意只希望放大彼此優點，掩護彼此短板。

另外，趙少康也透露，黃國昌2月1日成立新莊競選總部，當天邀請他到場，還預留五分鐘致詞，將來國民黨新北市長提名怎辦？鄭麗文說，不管是北市副市長李四川、新北副市長劉和然或是黃國昌，有心參選的人都應該全力以赴去為自己宣傳，相信參選人也會接受若自己不是最強者都會讓賢，請大家不需要過度憂慮。她指出，之前新北市議會還在開議階段，市長侯友宜也很關心這件事，不過李、劉、侯「3人熟到有剩」，相信很快就會有好消息，黨中央就是過年前確定提名。
 

01/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」爆發禽流感，造成超過1700隻雞無預警死亡，不肖業者竟將1千多隻死雞運載到苗栗縣後龍鎮，更在無辜養雞場門前的農地掩埋。而事發到台中動保處介入有17天空窗期。民進黨苗栗縣長候選人陳品安批評，苗栗不該是隔壁縣市的棄置場，台中市政府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞散佈到鄰近縣市。很多苗栗的雞農兢兢業業、防疫消毒的努力，真的很有可能因此次台中市政府的怠惰和不肖業者的知情不報，而毀於一旦。

國民黨鄭麗文趙少康民眾黨柯文哲藍白合2026黃國昌

