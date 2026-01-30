　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同性配偶撂乾叔叔扁同事！35歲男見警不說話　5天後離奇死亡

▲▼台中人力工程行命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一間人力工程行去年發生命案，檢方近日偵結起訴5人。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中2名黃女是同性配偶，跟乾叔叔謝男抱怨同事田男，更帶著謝男去公司宿舍找人，一夥人把睡夢中的田男叫醒，並朝頭部攻擊，田男起初無明顯傷勢，隔了4個小時才去醫院，結果竟在5天後因顱內出血重傷身亡。檢方近日偵結，將動手的5人依傷害致死罪起訴。

檢警調查，為同性配偶的2名黃姓女子，與戴男、周男以及田男，都是台中市東區一間人力工程行員工，去年10月4日深夜，其中一名黃女向同住的「乾叔叔」謝男抱怨同事田男，雙方因為糾紛鬧得不愉快，謝男於是在5日凌晨帶著黃女去人力公司宿舍找人，企圖質問田男。

謝男與黃女到場後，發現另名黃女、戴男、周男也在現場，就一起把正在睡夢中的田男叫到客廳，謝男見到人，動手攻擊田男頭部2至3下，戴男加入推倒田男，甚至動手扯髮。

眾人因為不滿田男態度，在乾叔叔下令後，開始徒手、腳踹毆打田男，周男甚至拿出煙灰缸攻擊，田男頭部以及身體受傷，直到老闆劉男在半夜3點趕回公司，眾人才停手，隔了一段時間後離去。

▲▼台中人力工程行命案。（圖／記者許權毅攝）

▲田男在工程行一樓遭眾人圍毆，結果因為顱內出血在事發後5天死亡。（圖／記者許權毅攝）

田男呆坐在公司前騎樓處，期間警方也有到場關心，但田男全程不發一語，不願說明發生何事，也未被送醫，直到早上8點多，老闆劉男跟其他員工發現田男狀況不對，才趕緊將人送往國軍總醫院治療。

田男被發現頭部有皮下出血傷勢、顱內出血，以及多處脊椎、肋骨出血跟骨折，導致嚴重神經軸損傷，在事發後第5天、10月9日，因腦水腫、顱腦損傷等傷重不治。

檢方近日偵結，認定謝男、戴男（在押）、周男以及2名黃女涉犯傷害致死罪嫌起訴，預計由國民法官進行審理。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中人力命案死亡工程行

