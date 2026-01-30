同性配偶撂乾叔叔扁同事！35歲男見警不說話　5天後離奇死亡

▲台中一間人力工程行去年發生命案，檢方近日偵結起訴5人。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中2名黃女是同性配偶，跟乾叔叔謝男抱怨同事田男，更帶著謝男去公司宿舍找人，一夥人把睡夢中的田男叫醒，並朝頭部攻擊，田男起初無明顯傷勢，隔了4個小時才去醫院，結果竟在5天後因顱內出血重傷身亡。檢方近日偵結，將動手的5人依傷害致死罪起訴。

檢警調查，為同性配偶的2名黃姓女子，與戴男、周男以及田男，都是台中市東區一間人力工程行員工，去年10月4日深夜，其中一名黃女向同住的「乾叔叔」謝男抱怨同事田男，雙方因為糾紛鬧得不愉快，謝男於是在5日凌晨帶著黃女去人力公司宿舍找人，企圖質問田男。

謝男與黃女到場後，發現另名黃女、戴男、周男也在現場，就一起把正在睡夢中的田男叫到客廳，謝男見到人，動手攻擊田男頭部2至3下，戴男加入推倒田男，甚至動手扯髮。

眾人因為不滿田男態度，在乾叔叔下令後，開始徒手、腳踹毆打田男，周男甚至拿出煙灰缸攻擊，田男頭部以及身體受傷，直到老闆劉男在半夜3點趕回公司，眾人才停手，隔了一段時間後離去。

▲田男在工程行一樓遭眾人圍毆，結果因為顱內出血在事發後5天死亡。（圖／記者許權毅攝）



田男呆坐在公司前騎樓處，期間警方也有到場關心，但田男全程不發一語，不願說明發生何事，也未被送醫，直到早上8點多，老闆劉男跟其他員工發現田男狀況不對，才趕緊將人送往國軍總醫院治療。

田男被發現頭部有皮下出血傷勢、顱內出血，以及多處脊椎、肋骨出血跟骨折，導致嚴重神經軸損傷，在事發後第5天、10月9日，因腦水腫、顱腦損傷等傷重不治。

檢方近日偵結，認定謝男、戴男（在押）、周男以及2名黃女涉犯傷害致死罪嫌起訴，預計由國民法官進行審理。