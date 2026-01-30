學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常

▲學霸男遭輾斃4大疑點曝光。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）



記者劉維榛／綜合報導

25歲溫姓替代役被丟包台64線，慘遭4車爆頭輾斃。多元計程車林姓司機供稱，雙方起衝突，他才氣憤要求溫男自行下車。不過，關鍵12分鐘行車紀錄器顯示，死者全程沉默，而家屬與同袍也直言，溫男平時不喝酒、個性溫和有禮。如今網友質疑，把人丟在快速道路，駕駛行為非常不正常。

溫男全程噤聲 打臉駕駛「起爭執」謊言

溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，醉茫過程遭駕駛「冷血丟包下車」，未料慘遭4輛車連續輾過，頭顱破裂、全身骨折當場身亡。涉案林姓司機供稱，是溫男不停踹椅背，雙方爆發口角，但關鍵12分鐘行車紀錄器打臉這個說法，溫男全程12分鐘不發一語，根本無爭執狀況，只有司機單方面咆哮、三字經與趕人命令，還有2次關鍵的關車門聲響，不排除是被司機拖下車。

鮮少喝酒、個性溫和 難想像與人起衝突

家屬也痛心反駁表示，溫男平時不常喝酒，而且當天也沒有喝酒；同在鐵路警察局服役的同袍透露，溫男體格瘦小，但個性溫和內斂，而且樂觀開朗、待人有禮，曾在受訓時擔任幹部，大家都不曾想過他會與人發生激烈衝突。

▲監視器拍到多元計程車準備上台64線。（圖／記者陳以昇翻攝）



外界批：駕駛丟包在台64線 行為不正常

如今外界質疑，駕駛會氣到把人丟在快速道路，「本身就非常的不正常」，即使開到一半想拒載，對意識清楚的人也不能丟在快速道路，更何況是意識不清的人，「把一個喝醉的人丟在快速道路，正常人會做得出來嗎？」「再怎樣也不能把人丟在快速道路上啊」。

為了還原真相，檢警已會同法醫完成解剖，採集血液檢體化驗是否有藥物或酒精反應，報告預計2個月後出爐。此外，林姓司機的車內行車紀錄器已送交「數位鑑識」。目前林男雖已5萬元交保，但案件已由交通意外改列為「重大刑案」，若調查結果涉及遺棄致死或強暴脅迫，將依法從嚴追究。

▼丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

