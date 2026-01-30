贈黃國昌「無敵金牌」錦旗　翁曉玲：民眾黨是國民黨最好的夥伴

▲國民黨立委翁曉玲（左１）贈民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）「無敵金牌」錦旗。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立院黨團總召黃國昌因「2年條款」內規，將於1月31日卸下立委一職。對此，國民黨立委翁曉玲昨（29日）在司法委員會中，致贈一面「無敵金牌」錦旗給黃國昌，她接著強調，5位將卸任的民眾黨委員，都是國民黨最好的夥伴，相信他們不論是在院內或院外，都會是國民黨最好的盟友、後盾。

翁曉玲表示，昨日是第11屆第4會期司法及法制委員會的最後一次會議，也是她在本會期擔任司法委員會召委的最後一次主持，在會議正式開始前，首先向即將卸任的黃國昌委員表達感謝之意。

翁曉玲指出，她要感謝黃國昌這兩年來，經歷4個會期，對立法院和司委會的貢獻，不僅推動許多重要的法案，而且認真監督行政機關和審查預算案，法律專業自不在話下。

翁曉玲進一步指出，令她更佩服的是，黃國昌工作極為認真，幾乎每次司委會會議，都是第一個簽到、第一個質詢發言，讓她不禁認為，黃國昌敬業的態度，足為吾人楷模。

此外，翁曉玲透露，自己準備了一面「無敵金牌」、「最佳夥伴獎」的小錦旗送給黃國昌委員，上面寫著「合作無間、默契滿分、有你真好」等字語。

翁曉玲說明，錦旗上的文字，道出了國民黨與民眾黨過去這兩年並肩作戰、同甘共苦的心情，藍白一起推法案、一起打釋憲案、還有一起對抗無良的民進黨。

翁曉玲接著強調，除了黃國昌外，還有5位民眾黨委員，分別是林國成委員、 麥玉珍委員、張啓楷委員、林憶君委員，以及黃珊珊委員亦將卸任，這些人都是國民黨立院黨團最好的夥伴，很感謝這些人對國民黨的支持。

最後，翁曉玲表示，藍白友誼長存，相信這些人不論是在院內或院外，都會是國民黨最好的盟友、後盾，她也期待立院藍白合作能夠延續下去，能與新加入的民眾黨立委門共同推動更多福國利民的法案。