社會 社會焦點 保障人權

男涉性騷女女戀撂乾叔打死他　「煙灰缸K頭」3hrs凌虐過程曝

▲▼台中人力行命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名人力工程行去年10月發生命案，檢方近日偵結起訴5人。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中兩名黃姓女子是同性伴侶，不滿遭田姓男同事性騷擾，撂來謝姓乾叔叔半夜圍毆田姓男子，活活把他打死，黃女等人要求劉姓老闆負責，但在沒有任何證據的情況下，實在無法判斷，只能交給性平會處理，但黃女仍認為劉姓老闆沒有作為，直接找人上門教訓田男，打了約3個多小時，劉姓老闆回憶整個過程表示，「根本是拘禁的程度」。

檢警調查，2名黃女與戴男、周男以及田男，都是台中東區一家人力工程行員工，其中一名黃女跟乾叔叔謝男抱怨同事田男，眾人前往公司把人叫出來面對，5個人竟然徒手、持煙灰缸攻擊田男頭部。

起初，田男還能夠正常對答，並且拒絕前往醫院，直到老闆劉男發現，田男休息約1小時後，起身時仍會跌倒，可能有問題，才趕緊打119將人送醫，沒想到，田男5天後仍因腦部損傷身亡。

▲▼台中人力行命案。（圖／記者許權毅攝）

▲死者田男被用煙灰缸攻擊頭部，因顱內出血身亡。（圖／記者許權毅攝）

劉姓老闆告訴《ETtoday新聞雲》，黃女指控田男在工作時性騷擾，但是質問田男卻說沒有此事，加上並無任何證據，只能通報勞工局送性平會，已依法處理，並且把2人工作地點「完全分開」，不會有任何接觸的機會。

劉姓老闆無奈說，事發當天將兩邊人分開，黃女一方再度要求自己要替田男負責，便再次質問遭毆打的田男，到底有沒有性騷擾？田男堅稱自己沒有做，自己只能相信，並把田男從遭毆打的沙發區，帶到門外的座位休息，要求在場人別再攻擊，離開現場。

劉姓老闆說，2名黃女工作態度不佳，不常在自己這邊工作，記者詢問，雙方是為了索要賠償未果才讓爭執演越烈？劉姓老闆表示，田男也沒有錢，反而可能想跟公司討錢，自己也未理會對方。

「他突然死了我也很意外！」劉姓老闆回憶，當時將田男攙扶起，並且帶到騎樓椅子上，讓田男在該處休息，期間警察也有到場，詢問田男是否有哪裡不舒服？田男均表示沒有，甚至也能對答，直到早上7點多，發現田男要起身時竟然跌倒，懷疑頭部可能受傷了，趕緊打119，將人送醫，不料過了幾天人竟然走了。

▲▼台中人力行命案。（圖／記者許權毅攝）

▲劉姓老闆當時把人帶離現場，結果發現田男狀況不對，趕緊報案。（圖／記者許權毅攝）

附近民眾都說，人力工程行人員流動率高，員工可以在公司內住，但喝了酒就會鬧事，確實聽過打架事情，得知田男竟被打死，大家都相當震驚。

田男被發現頭部有皮下出血傷勢、顱內出血，以及多處脊椎、肋骨出血跟骨折，導致嚴重神經軸損傷，在事發後第5天、10月9日，因腦水腫、顱腦損傷等傷重身亡。

檢方近日偵結，認定謝男、戴男（在押）、周男以及2名黃女涉犯傷害致死罪嫌起訴，預計由國民法官進行審理。

