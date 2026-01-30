線短又容易壞！果粉曝「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

▲原PO直呼，換成非原廠的編織快充線後，就不想用原廠充電線了。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名果粉直呼，2026年做過最正確的決定，就是把用了4、5年的蘋果原廠充電線換成兩米長的編織快充線，一用就回不去。貼文引發論戰，不少人認同非原廠的充電線好用又耐操，結果釣出一名專業維修師建議，「一定要用原廠充電線」，非原廠容易讓充電孔接觸不良，而且蘋果官方也有賣2公尺的充電線。

一名網友在Threads表示，自己在2026年做過最正確的決定之一，就是把用了4、5年的蘋果原廠充電線換掉，改用兩米長的編織快充線，結果一用就回不去，甚至忍不住直呼「以前到底在堅持什麼？」

文章一出，網友紛紛熱議，「原廠的用了幾年後它會出現：不支援此配件」、「IKEA的充電線蠻好用的」、「已放棄原廠線很久了」、「懂！覺得原廠的對手機最好，但真的短得很不合理」、「原廠貴就算了還容易壞，當初想說全原廠比較安全...結果根本智商稅」、「真的！一定要買長一點，不然躺著充電，脖子跟手都會很酸很累」、「辦公室桌都用無線充電的手機座，拔了就走」。

不過還是有果粉認為，「覺得原廠的比較不容易壞，而且CarPlay原廠線連線最穩」、「之前用非原廠，用沒多久就掛掉，電充很快也掉很快，已默默換回原廠，之前不知道為何要省這點錢」。

非原廠線恐導致接觸不良

留言串中，釣出一名前手機維修員真心建議，「一定要用『原廠』充電線，因為非原廠裡面的線材是未知的，而充電除了需要穩定的電壓之外，插頭的大小非原廠可能會有誤差，插久了，會發現你的充電線插著，但可以左右搖晃的話，以後就準備要接觸不良維修；至於線的長度，現在蘋果官網早就有賣2公尺的充電線，怕接頭常凹到斷掉的話，網購充電頭保護套，幾十塊就能解決問題了」。