新北女旅館拍「咬咬片」2前男友轉傳　現任男友收到崩潰

▲新北女拍性愛片遭轉傳，2前男友遭判刑。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者許力方／綜合報導

新北市女子小霜（化名，下同）與前男友阿華在旅館恩愛時，基於信任同意拍攝私密「咬咬」性愛片，並要求事後刪除，未料分手後，阿華轉傳給小霜另一位前男友阿東，最終竟輾轉流入其現任男友阿文手中。基隆地方法院審理後，認定2名前男友均涉犯未經同意散布性影像罪，各判6個月，得易科罰金，緩刑2年。

分手後轉傳私密影像 前男友接力外流



判決指出，小霜於2024年3月間，與前男友阿華在台北市某旅館發生性行為時，基於信任同意以手機拍攝替他口交的性影像，並明確要求觀看後即刪除。然而阿華未依約刪除，反於同年10月間，未經小霜同意，透過Messenger以分享螢幕畫面方式，將該性影像播送供另一名前男友阿東看。

阿東隨後以螢幕錄影方式存下了這段影片，並再度未經被害女子同意，從LINE轉傳給丁姓中國女網友觀看。性愛片經輾轉流傳，丁女最終把影片傳到小霜現任男友阿文手中，女子得知後報警處理。

2前男友各判6月 緩刑2年



檢警調查期間，2名前男友都認罪，經搜索扣押手機、筆電、隨身碟後，檢方依刑法「未經他人同意，無故散布、播送性影像罪」提起公訴。

基隆地院審理時，考量2名被告犯後認罪、已與被害人達成和解，各自賠償10萬元，並承諾刪除所有性影像，如再有散布行為，須支付50萬元違約金，法官依法量處有期徒刑6月，得易科罰金，均緩刑2年。扣案的手機、筆記型電腦及隨身碟均沒收，不得上訴。