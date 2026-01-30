蔡其昌選總召盼朝野多溝通　黃國昌：不理性飆罵的都是綠黨團

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委蔡其昌宣布要參選立院黨團總召，他提到的一個訴求就是「期盼朝野的討論能回到制度理性與溝通」。對此，最後一天擔任立院黨團總召的黃國昌說，蔡其昌或許業外事務太多，沒有注意到立院實際運作狀況，只要看看最近幾次黨團協商的畫面，在不理性飆罵、做人身攻擊的，好像都是他們自己民進黨團的幹部，希望蔡可以發揮影響力勸勸黨團的幹部。

黃國昌表示，第一，民進黨自己黨內民主要選誰當總召，民眾黨立法院黨團不會置喙。第二，民眾黨立法院黨團在立法院裡的問政，本來就是基於理性在討論政策，「那可能蔡其昌不太常在立法院活動，因為他業外的事務還蠻多的，可能沒有注意到立法院實際運作的狀況」。

黃國昌說，蔡其昌如果有空，看一看在黨團協商的時候，民進黨委員相關的發言，或許就知道，在不理性的飆罵、指著別人的鼻子做人身攻擊，甚至罵完人就落荒而逃的，好像都是他們自己民進黨團的幹部。

黃國昌表示，蔡其昌是不是會當選總召他不知道，但他說，即使不當選總召，也希望蔡其昌可以發揮他的影響力，勸勸民進黨立法院黨團的幹部，不要再出現這種不理性的、甚至人身攻擊，甚至完全不尊重其他的人，自己的話講完轉身就跑、罵完人就跑。

「這個是哪門子理性溝通的風範？」黃國昌說，自己講話都有所本，蔡其昌委員如果有興趣的話，看看最近幾次黨團協商的畫面，應該就不難理解他到底在說什麼。