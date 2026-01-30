　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文喊「陸是親人」拒骨肉相殘！梁文傑：想併吞的親戚有何意義

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨與中國國台辦宣布，將於2月初在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，重啟已中斷逾9年的國共智庫交流，定調不涉政治、聚焦民生與專業議題。國民黨主席鄭麗文日前強調，美國是「恩人」，中國大陸是「親人」，不必在美中之間選邊，也絕不會做出「骨肉相殘」的事情，引發外界高度關注。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑則反酸，「這種親戚有什麼意義？」

鄭麗文拋「親人說」：不選邊、為兩岸降溫

鄭麗文在中常會表示，當前台海局勢兵兇戰危，國民黨願意在兩岸敵意螺旋升高之際，開闢一條不同的道路，為關係降溫、促進和解。她指出，國共交流平台停擺多年，如今兩岸在科技、能源、氣候變遷與防災等議題上都有合作與交流空間，國民黨不願成為區域衝突的製造者，也不讓台灣淪為地緣政治的籌碼。

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會反酸回擊：這種親戚有什麼意義？

對此，梁文傑29日在例行記者會上強烈回應，直言若以「親人」形容兩岸關係，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，但這個親戚一天到晚想讓我破產倒閉、想把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義？」相關說法被外界解讀為對鄭麗文論述的直接反擊。

梁文傑也強調，不論誰赴中交流，都無法改變中共「消滅中華民國」的根本目標，呼籲外界不要對交流抱持不切實際的期待。

名單未公開惹議　梁文傑：要去就大大方方去

針對國共智庫交流名單未對外公布，梁文傑也表達不解，認為「要去就大大方方去，反正到時候都會知道有誰去」，為何事前不提供完整名單，他直言「覺得蠻奇怪的」。據了解，此行預計由國民黨副主席蕭旭岑率團，並將與國台辦主任宋濤會面，但雙方對出席名單均低調處理。

陸委會重申立場：交流可行，但風險不能忽視

梁文傑最後補充，民間或專業交流本就持續進行，政府原則上不反對，但在北京對台軍事與政治壓力未減的情況下，台灣必須持續進行風險分散與結構調整。他也重申，政府將「料敵從寬、準備從嚴」，不會因任何交流而放鬆對國安風險的警戒。

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

力積電通知停產　IC設計廠急發重訊
美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣將探0℃　專家：訊號顯著
黃國昌宣布競選總部2月成立

柯酸藍營玻璃心　鄭麗文：關太久心靈受創

柯酸藍營玻璃心　鄭麗文：關太久心靈受創

民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）表示，藍白合也可為「藍白分」，分工合作，每個人做擅長、喜歡的事；被追問藍白分可能變「分手」？柯直言，「世界上什麼事都有啊！」但國民黨朋友們每個都很玻璃心，民進黨的則是每個都見獵心喜。國民黨鄭麗文晚間接受「少康戰情室」節目中接受主持人趙少康專訪時指出，目前藍白合作非常穩定，但因柯文哲這段時間被關在牢裡，所以對藍白合作經驗還停留在2024年總統大選，難免有比較負面的經驗、心靈受創很深。

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

TVBS民調／關稅牌無效！　蔣萬安3成領先輾壓王世堅、鄭麗君

TVBS民調／關稅牌無效！　蔣萬安3成領先輾壓王世堅、鄭麗君

國共智庫交流　陸委會：改變不了中共目標

國共智庫交流　陸委會：改變不了中共目標

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

關鍵字：

兩岸交流國民黨國台辦鄭麗文陸委會

讀者迴響

