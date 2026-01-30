　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美籍男台中市場心跳停止！救護跪地按壓25分鐘救回　442天後跨海找恩人

▲▼一名美籍男子在台中市場突然心跳停止，救護人員連續急救25分鐘成功救回。（圖／翻攝自Facebook／中市政府消防局）

▲一名美籍男子在台中市場突然心跳停止，救護人員連續急救25分鐘成功救回。（圖／翻攝自Facebook／台中市政府消防局）

記者董美琪／綜合報導

台中市南區一處市場去年發生驚險救援事件。一名41歲美籍男子Jason與妻子逛市場時突然倒地失去意識，當場心跳停止。台中市消防局救護人員趕抵後，確認為到院前心肺功能停止（OHCA），立即在市場地面展開持續胸外按壓，並於送醫途中全程不中斷CPR，同時建立聲門上呼吸道與多次電擊去顫，整整25分鐘與死神搶命。

透過預通知機制，醫院同步啟動急救綠色通道接手治療。Jason最終恢復生命徵象，歷經兩個多月治療與復健後康復出院，後續因嚴重併發症一度入住加護病房，最終搭乘醫療專機返美繼續治療。

▼美國醫師指出這種無腦傷存活機率不到1%，關鍵是現場即時CPR與AED。（圖／翻攝自Facebook／台中市政府消防局）

▲▼一名美籍男子在台中市場突然心跳停止，救護人員連續急救25分鐘成功救回。（圖／翻攝自Facebook／中市政府消防局）

康復後第442天，Jason與妻子再度回到台灣，只為親自向當年救回他一命的救護人員致謝。參與當時搶救的為台中市消防局EMS信義分隊周厚誠及吳玠澤（已離職）。

多位美國醫師指出，院外心跳停止且無明顯腦部傷害存活的機率低於1%，而關鍵正是到場迅速與持續不間斷的急救處置，成功避免腦部缺氧。台中市政府消防局粉絲團寫道，「不只是一個重生的故事，更是一個提醒每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭，免於永遠的別離。」

▼男子康復後第442天專程返台，向當年救命的救護人員親口道謝。（圖／翻攝自Facebook／台中市政府消防局）

▲▼一名美籍男子在台中市場突然心跳停止，救護人員連續急救25分鐘成功救回。（圖／翻攝自Facebook／中市政府消防局）

在臺中市場與死神拔河的 25 分鐘： 美籍男子 Jason OHCA 奇蹟重生，442 天後返台致謝救命恩人 那天，本該只是旅途中再平凡不過的一幕。美籍 41 歲男子...

臺中市政府消防局發佈於 2026年1月26日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
力積電通知停產　IC設計廠急發重訊
美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣將探0℃　專家：訊號顯著
黃國昌宣布競選總部2月成立

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美籍男台中市場OHCA！救護跪地按25分鐘救回　442天後跨海找恩人

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

新北女旅館拍「咬咬片」2前男友轉傳　現任男友收到崩潰

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

快訊／蘆洲翁持鋸子追殺母女3人　法院深夜裁定羈押

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白「比車輾過還痛！」

鎖定老人身障拒保族！龐式騙局吸金2.8億　男奢華爽花求刑13年

最後一次進地檢署身影！精神科名醫李光輝人生落幕、誣告獲不起訴

偷拍性影像藏公務電腦！　惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞雙腿骨折！

美籍男台中市場OHCA！救護跪地按25分鐘救回　442天後跨海找恩人

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

新北女旅館拍「咬咬片」2前男友轉傳　現任男友收到崩潰

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

新北街頭驚見公然肢解白鼻心！民眾目擊無頭屍嚇壞　動保處出手

快訊／蘆洲翁持鋸子追殺母女3人　法院深夜裁定羈押

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白「比車輾過還痛！」

鎖定老人身障拒保族！龐式騙局吸金2.8億　男奢華爽花求刑13年

最後一次進地檢署身影！精神科名醫李光輝人生落幕、誣告獲不起訴

偷拍性影像藏公務電腦！　惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

鄭麗文喊「陸是親人」拒骨肉相殘！梁文傑：想併吞的親戚有何意義

減齡超有感！5種「延緩老化食物」吃起來　就是比別人老得慢

快訊／黃金、白銀深夜直線暴跌　跌破5200美元關口

美籍男台中市場OHCA！救護跪地按25分鐘救回　442天後跨海找恩人

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

2026台北電玩展Day1回顧！三大手遊攤位擠爆「狂搶周邊」

新北女旅館拍「咬咬片」2前男友轉傳　現任男友收到崩潰

英國赴中30天免簽拍板！中國點頭開放　施凱爾見習近平大突破

客運、公車大安區撞上「玻璃全碎」　3男1女看傻

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

社會熱門新聞

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

客運、公車撞上玻璃全碎　3男1女看傻

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

快訊／翁持鋸子追殺母女3人　裁定羈押

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

新北街頭公然肢解白鼻心　動保處出手

更多熱門

相關新聞

即／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困

即／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困

基隆市國道1號北上接東岸高架口，今（29）日16時27分發生休旅車、小發財車與貨車車禍，小發財車司機受困受傷，消防到場協助救出，送往基隆醫院就醫，詳細事故原因仍待釐清。現場國1下孝二路路段無法通行。

／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子送醫搶救

／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子送醫搶救

即／高雄明誠中學晚間火警！地下室竄煙

即／高雄明誠中學晚間火警！地下室竄煙

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王

天冷急凍！彰化48小時90人送醫　其中8人OHCA

天冷急凍！彰化48小時90人送醫　其中8人OHCA

關鍵字：

台中急救心肺停止美籍男子消防救援生命奇蹟

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

年輕人也飄老人味！中醫列「7類催臭食物」　愛喝手搖飲中鏢

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

沈玉琳抗癌近照曝光！挺過4療程「身形變了」

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白

更多

最夯影音

更多
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡
台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面