美籍男台中市場OHCA！救護跪地按25分鐘救回　442天後跨海找恩人

▲一名美籍男子在台中市場突然心跳停止，救護人員連續急救25分鐘成功救回。（圖／翻攝自Facebook／台中市政府消防局）



記者董美琪／綜合報導

台中市南區一處市場去年發生驚險救援事件。一名41歲美籍男子Jason與妻子逛市場時突然倒地失去意識，當場心跳停止。台中市消防局救護人員趕抵後，確認為到院前心肺功能停止（OHCA），立即在市場地面展開持續胸外按壓，並於送醫途中全程不中斷CPR，同時建立聲門上呼吸道與多次電擊去顫，整整25分鐘與死神搶命。

透過預通知機制，醫院同步啟動急救綠色通道接手治療。Jason最終恢復生命徵象，歷經兩個多月治療與復健後康復出院，後續因嚴重併發症一度入住加護病房，最終搭乘醫療專機返美繼續治療。

▼美國醫師指出這種無腦傷存活機率不到1%，關鍵是現場即時CPR與AED。（圖／翻攝自Facebook／台中市政府消防局）



康復後第442天，Jason與妻子再度回到台灣，只為親自向當年救回他一命的救護人員致謝。參與當時搶救的為台中市消防局EMS信義分隊周厚誠及吳玠澤（已離職）。

多位美國醫師指出，院外心跳停止且無明顯腦部傷害存活的機率低於1%，而關鍵正是到場迅速與持續不間斷的急救處置，成功避免腦部缺氧。台中市政府消防局粉絲團寫道，「不只是一個重生的故事，更是一個提醒每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭，免於永遠的別離。」

▼男子康復後第442天專程返台，向當年救命的救護人員親口道謝。（圖／翻攝自Facebook／台中市政府消防局）

