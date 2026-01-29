最後一次進地檢署身影！精神科名醫李光輝人生落幕、誣告獲不起訴

　
社會 社會焦點 保障人權

最後一次進地檢署身影曝！精神科名醫李光輝人生落幕、誣告也獲不起訴

▲▼ 李光輝 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲精神科名醫李光輝驚傳驟逝，2025年底記者直擊看到他前往士林地檢署開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

智慧生醫公司創辦人、光輝生命醫學公司負責人李光輝，先前因細胞治療設備所有權爭議，控告他人涉嫌竊盜，但經檢方不起訴。對此，高等法院刑事庭前庭長王炳梁的姪子王伯綸認，李明知設備已遭法院強制執行拍賣仍提告竊盜，涉嫌誣告，因而對李提起誣告告訴。士林地檢署偵辦期間，李光輝於今年1月5日死亡，依法對其作出不起訴處分。

不起訴指出，李光輝與光輝生命醫學公司董事王姓告訴人（即王伯綸），原分別為公司前任董事長與董事。李於2018年10月10日代表光輝生命醫學公司與智慧生醫公司簽訂移轉及行銷合約書，約定將細胞治療設備及在台經銷權利售予智慧生醫公司，惟該合約尚未履行完成，智慧生醫公司亦非液態氮儲存槽之所有人，且相關設備因債權人聲請強制執行，已於2021年8月19日由士林法院拍賣。

然而，李光輝仍於2021年8月21日，以智慧生醫公司代表人身分至北投分局長安派出所，向告訴人提出竊盜之告訴。該案經檢察官調查後，以不起訴處分確定，因認李光輝涉有刑法第169條第1項誣告罪嫌。

檢察官指出，依刑事訴訟法第252條第6款規定，被告死亡者應為不起訴處分。經查李光輝已於2026年1月5日死亡，揆諸上開規定，本案自應為不起訴處分。告訴人如不服處分結果，得於收受處分書後10日內聲請再議。

令人遺憾的是，去年11月間《ETtoday新聞雲》曾獨家直擊李光輝赴士林地檢署開庭，當時62歲的他神情仍顯精神奕奕，未料數個月後即傳出辭世消息。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲2025年11月間，李光輝獨自前往士林地檢署開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧李光輝的一生，其經歷橫跨醫學、學術、產業與公共領域。他畢業於國防醫學院醫學系，1995年獲國家補助前往英國雪菲爾大學攻讀精神醫學博士，曾獲瑞士年輕科學家獎，研究與臨床專長涵蓋心理諮商、壓力管理、親職教育、過動症、失智症、性侵害犯治療以及家庭暴力與婚姻治療等領域，並因多次接受電視節目訪談而逐漸累積知名度，曾擔任培靈醫院院長。

不過，他的專業生涯也屢遭爭議圍繞。李光輝曾公開表示將「血癌細胞」植株注入自身體內，以作為免疫細胞具抗癌能力的實驗，引發醫界高度關注與質疑，並一度捲入撤銷醫師執照相關風波，最終主動辭去院長職務。其後他成立光輝生醫公司，但又因涉嫌販售未上市股票牟取利益，不法所得逾新台幣2億元，遭檢方起訴，專業形象受到衝擊。

除醫界與司法新聞外，李光輝的私人生活亦曾成為媒體話題。他於2019年公開與模特兒翁子涵交往的關係，雙方年齡差距32歲，引發外界討論。近年他亦投入政治領域，參與2022年九合一選舉，競選士林、北投區議員，但最終未能當選。

01/27 全台詐欺最新數據

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，竟謊稱可以合法幫一名大腸癌四期的女病患提供NK療法治療癌症，並收取病患150萬元，卻實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行。

名醫涉印股票換鈔票　吸金1億一審判10年

名醫涉印股票換鈔票　吸金1億一審判10年

名醫李光輝詐騙1.8億　遭重判10年

名醫李光輝詐騙1.8億　遭重判10年

名醫挨告「證券詐騙」　偵查結果出爐

名醫挨告「證券詐騙」　偵查結果出爐

名醫李光輝爆交往秘辛　子涵發聲了！

名醫李光輝爆交往秘辛　子涵發聲了！

