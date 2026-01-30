快訊／川普宣布全美「進入緊急狀態」　對古巴石油供應國課關稅

▲川普29日宣布國家進入緊急狀態。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）於29日正式簽署一項行政命令，宣布國家進入緊急狀態。此舉旨在應對古巴共產政權對美國國家安全與外交政策的威脅，並同步建立新的關稅機制，針對任何向古巴提供石油的國家課徵關稅，展現「美國優先」的強硬立場。

劍指石油供應鏈 建立全新關稅機制

根據白宮公布的行政命令，川普政府將針對直接或間接向古巴出售、提供石油的國家，建立一套嚴厲的關稅課徵流程。川普強調，此舉是為了保護美國國安，對抗古巴政權的惡意行動。

該命令同時授權國務卿與商務部長採取一切必要行動，包括制定相關規章與指引，以徹底落實這套關稅系統。若古巴或相關受影響國家未來採取重大舉措解決威脅，或符合美國國安目標，總統得視情況修改命令內容。

反擊惡意影響力 指古巴淪俄情報中心

川普政府在事實清單中嚴厲指責古巴政權與多個敵對勢力結盟。文中特別點名，古巴境內設有俄羅斯最大的海外信號情報設施，專門竊取美國敏感的國安資訊。

此外，古巴還被指控為真主黨（Hezbollah）與哈瑪斯（Hamas）等跨國恐怖組織提供庇護。川普認為，古巴政權在區域內散播共產主義意識形態、迫害政治異議人士，並透過剝奪言論自由來謀取私利，這些行為已對美國構成「異常且重大」的威脅，必須立即回應。

延續首任強硬手段 重申「美國優先」

川普重申將延續第一任期的政策，撤銷歐巴馬（Obama）政府時期未能換取實質改革的單方面協議。事實上，早在 2025 年 6 月，川普就已針對古巴實施部分旅遊限制，並簽署國家安全總統備忘錄（NSPM）以強化對古巴的壓制。

新聞稿最後提到，川普近期已下令打擊伊朗核基礎設施，並授權行動罷黜委內瑞拉的馬杜洛（Nicolas Maduro），此次對古巴祭出緊急狀態，再次向外界發出明確訊號：獨裁者與支持恐怖主義的政權必將面臨追責。