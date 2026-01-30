　
政治

役男遭丟包台64慘死　家屬：不實指控對我哥的傷害不亞於車輾過的痛

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

25歲溫姓替代役25日遭丟包台64線，慘遭4車爆頭輾斃。大批媒體引述46歲林姓司機說法，稱雙方起衝突，溫男要求下車、他才氣憤丟包。更有大量網友質疑溫男「發酒瘋」。不過，行車紀錄器顯示，死者僅乘坐12分鐘，雖有聲響，但只有司機單方面罵人，溫男全程無回應。家屬也透過時代力量黨主席王婉諭表達，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。

溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，因與司機發生爭執，遭「丟包」下車，隨即慘遭4輛車連續輾過，頭顱破裂、全身骨折當場身亡。司機供稱溫男要求下車。但死者生前全程無回應；行車錄下2次關門聲，證實司機曾下車查看，是否有強行拉死者下車？以及無明顯醉態，為何下車就躺臥道路等三大疑點。檢警27日解剖遺體後，全案由交通意外改列為「重大刑案」深入偵辦。

台64線「計程車丟包乘客」釀命案事發後，大批網友第一時間質疑起因是溫男「發酒瘋」，但行車紀錄器畫面曝光，死者生前全程無回應。也有多位溫男大學師長近日為溫男發聲。而涉事車輛隸屬Bolt平台，業者僅表達，現階段不方便對外說明更多細節。

對於該案，王婉諭表示，請大家給真相一點時間，也給家屬一點空間。她收到「台64線計程車丟包乘客」一案的受害者家屬來訊，決定寫下這段話。事發後，許多媒體指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了他幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差。

家屬傳訊，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。王婉諭表示，這是受害者家屬傳來的訊息，也是他們最真實的心聲。身為過來人，她非常清楚。當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤，往往是家屬最難以承受的壓力。

王婉諭指出，所以，當年選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，就是為了不讓錯誤的報導與流言，定義了經歷的一切。但如今，因為輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子的家屬身上再次上演。想請求大家，在司法還原真相之前，不妄加揣測，拒絕轉傳那些未經證實、誇大聳動的細節。也希望媒體朋友們，保持冷靜與耐心，等待事實的浮現，讓司法去釐清真相。

王婉諭直言，輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意。停止不實消息的流傳，把安靜與尊重的空間留給家屬，這是現階段他們最需要的支持，也是社會應有的克制與成熟。
 

01/28 全台詐欺最新數據

