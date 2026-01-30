　
社會 社會焦點 保障人權

嫌鄰居在家唱歌太吵　基隆男釘槍射門留3彈孔

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）不滿鄰居A男在家唱歌太吵，前年11月間竟手持釘槍朝對方住家鐵門射擊3次，在鐵門上留下3個彈孔，因而挨告。基隆地院法官日前審理之後，依犯毀損他人物品罪，判處阿哲有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼釘槍,Nail gun。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿哲手持釘槍朝鄰居家的鐵門射擊3次。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲和A男是鄰居關係，2024年11月間他因為不滿A男在住家唱歌太吵，於是前往制止，雙方發生拉扯爭執；沒想到隔日他竟手持釘槍再度前往A男的家，朝鐵門射擊3次，在外部鐵門上留下3個彈孔和2根卡住的釘子，而內部的第二道鐵門上也有1個彈孔和1根釘子。

A男住家的鐵門因此損壞，他擔心發生危險，於是決定向警方報案。基隆地檢署檢察官認為，此案有雙方當事人的說詞、監視器照片等證據為證，阿哲的行為涉犯刑法第305條之恐嚇危害安全、第354條之毀損罪嫌，為想像競合犯，建請法院從一重之毀損罪處斷。

基隆地院法官表示，阿哲與鄰居A男發生糾紛，卻不思以理性方式解決，反而持釘槍射擊對方住家的鐵門，導致鐵門毀損，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未與A男達成和解或賠償損失，最終依犯毀損他人物品罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

