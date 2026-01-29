美預報「更強霸王寒流」壓境！北台灣將探0℃　專家：訊號顯著

▲輝達AI也預報全台急凍藍一片。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

霸王寒流再臨？氣象專家引述最新美國電腦預測模式資料顯示，2月9日零下10度線將壓到北台灣，平地可能來到0度，比當年霸王寒流還強。對此，中央氣象署受訪時解釋，預報時間還有10天以上，仍有變數，需要後續觀察冷空氣實際南下的路徑、角度而定。

美國模式示警零下10度線 專家指不確定性高



民間氣象愛好粉絲團「觀氣象看天氣」29日發文指出，根據美國模式預報，2月9日（下下周一）早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。

觀氣象看天氣分析，雖然接下來負北極振盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流，但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，可能下一報冷空氣又沖歪了。

觀氣象看天氣進一步說明，北極振盪指數從1月中、後旬起，就維持在-2以下低檔，且目前到2月中以前預測，北極振盪指數負值更是多在-2~-5徘徊，並有些許波動，算是十分顯著。之所以看負北極振盪，因為發生時可以說是冷空氣向中緯度外流的訊號，而台灣大多位於邊緣。

▲專家分析，負北極振盪的趨勢仍相當明顯。（圖／中央氣象署）



北美極端寒潮成形 台灣後續仍待觀察



最近幾天也看到，美國中部及紐約等地降下百年首見創紀錄大雪，且從3天後預測更可以看到，與台北緯度差不多的邁阿密，都將只剩2度，相當於比氣候平均低了16度之多，可以說是一次極為極端的負北極震盪事件。

觀氣象看天氣認為，從10天後美國模式等最新預報台灣的低溫，與未來幾次波谷探底相互對應，討論未來有較強冷空氣訊號，至於發生成因、冷空氣流向性質、局部地區氣溫分布，也是未來幾天要密切觀察的部分。