黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

▲總統賴清德與前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

近日前總統蔡英文動作頻頻引起討論，前立委蔡正元更認為，說不定2028年蔡英文就出來跟賴清德初選，將出現「蔡賴大戰2.0」。對此，媒體人黃暐瀚今（29日）分析，蔡英文2028挑戰賴清德？自己的看法是「不會」，就算出現大選失利、台南高雄輸掉，會挑戰他的人也不會是蔡英文，可能是陳其邁或者是蕭美琴，而且以現況看起來，賴清德選2028機率非常高，根本就沒有要換人選。

針對「蔡英文將挑戰賴清德」一事，黃暐瀚於節目《鄉民大學問》表示，賴清德民調回穩是普遍各個民調的共識，既然已經回穩，會不會做改變？不會。

黃暐瀚表示，先前自己也已經講過，如果今年選舉高雄、台南輸掉一個，賴清德主席就會變成前主席，請辭黨主席下台，這是民進黨傳統，這個狀況會有點像2018年蔡英文輸掉高雄一樣，就會面對黨內質疑，出現有人勸是不是有人可以取代。

黃暐瀚認為，但會不會蔡英文2028挑戰賴清德？自己的看法是「不會」，就算賴清德出現大選失利、台南高雄輸掉，會挑戰他的人也不會是蔡英文本人，可能是陳其邁或者是蕭美琴，怎麼會是蔡英文出來選？

黃暐瀚說，而且如果2026賴清德能拿下1、2個不是國民黨穩贏的地方，就根本沒有黨主席下台的問題，也就沒有2028被黨內挑戰的問題，2028未必一定贏，可是2028民進黨是不是還是由賴清德選，就看2026，以現在的狀況看起來，賴清德選2028的機率非常高，根本就沒有要換人選，怎麼會有小英出來選？

黃暐瀚強調，就算2026高雄、台南都輸掉，賴清德主席肯定下來，但會挑戰2028的人也不會是蔡英文，自己覺得或許是陳其邁、蕭美琴。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）